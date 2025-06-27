Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Serdarlı’da gerçekleştirilen kitle toplantısına katılarak konuştu ve “Cumhurbaşkanlığı makamının bu kadar taraflı olduğu bir dönem daha önce hiç yaşanmadı. Makamın itibarı fena hâlde sarsıldığı, yıpratıldığı bir dönemi geride bırakıyoruz. Gelecek nesillere böyle bir miras bırakma hakkımız yok” ifadelerini kullandı. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen toplantıya, CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali, CTP Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp ve birçok milletvekili de katıldı.

Erhürman: Cumhurbaşkanlığı makamının itibarı sarsıldı, yıpratıldı

Toplantıda konuşan CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman, tarihte ilk kez nüfusla ilgili tartışmaların ve sorunların bu kadar tuhaf bir noktaya geldiğini vurguladı. Ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin, "Nüfusu bilmiyorum", "Bir milyondur", "Açıklarız günü gelince" gibi tuhaf açıklamalar yaptığını anımsatan Erhürman, nüfus sayımının ve ardından da nüfus politikasının önemine işaret etti. “Nüfusu saymak yetmez; planlama yapmamız gerek” diyen Erhürman, ilk kez, daha önce hiç duyulmayan suç biçimleriyle karşılaşıldığına dikkat çekti. Tufan Erhürman, “Tarihte ilk kez, beş yıllık bir Cumhurbaşkanlığı dönemi tamamen müzakeresiz geçti. Bu beş yıl içinde tek bir geçiş noktası dahi açılmadı. En az sayıda uluslararası diplomatın Cumhurbaşkanlığı’nı ziyaret ettiği bir dönemi yaşadık” diye konuştu. “Kimseyle görüşmeyen, Kıbrıs Türk halkının dünyaya anlatacak hiçbir şeyi yokmuş gibi davranan, bizi Sarayönü’ne hapseden bir Cumhurbaşkanlığı dönemi geride kaldı” diyen Erhürman, Cumhurbaşkanlığı makamının, kimseyle görüşmeyen bir makam hâline geldiğini vurguladı. Çocukların, bu koşullarda, böyle bir ortamda yaşamak istemedikleri için gözlerini göç yollarına diktiğinin altını çizen Erhürman, çok kritik bir seçime doğru gidildiğini belirtti. “Bu halkı böldürtmeyeceğiz” ifadelerini kullanan Erhürman, “Cumhurbaşkanlığı makamının bu kadar taraflı olduğu bir dönem daha önce hiç yaşanmadı. Makamın itibarı fena hâlde sarsıldığı, yıpratıldığı bir dönemi geride bırakıyoruz. Gelecek nesillere böyle bir miras bırakma hakkımız yok” diye ekledi.

Şahali: Bağımsız bir Cumhurbaşkanını göreve getireceğiz

Toplantıda konuşan CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali, “Hiç yaşanmamış şeyler, dört yıl dokuz aylık bir süreye sığdı. Dünyadan biraz daha uzaklaştık. Eski koşullarda bile şu anki kadar görünmez değildik” dedi. Hem müzakerenin hiç olmadığı, hem de en küçük bir gelişmenin yaşanmadığı bir dönemin geride bırakıldığını belirten Şahali, “Başta mülkiyet krizi olmak üzere, olumsuz birçok şey yaşadık” dedi. Erkut Şahali, “Erhürman, altıncı Cumhurbaşkanı olacak; yeniden dünyayla konuşabilen Kıbrıs Türk toplumunun lideri olacak. Tüm toplumla kenetlenerek ilerleyen, bağımsız bir Cumhurbaşkanını göreve getireceğiz” diye konuştu.

Kayalp: Tarihi bir seçim

CTP Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp da toplantıda yaptığı konuşmada, Mağusa İlçesi olarak toplantılara devam edeceklerini ifade etti. Kayalp, “Hep birlikte önümüzdeki kritik seçime gidiyoruz. Bu, tarihi bir seçim. Ülkemize sahip çıkmak için yollardayız” dedi.