Geleceğin öğretmenlerinden sosyal sorumluluk projesi

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğrencileri, eğitimde yaratıcılığı ve etkileşimi artırmak amacıyla sosyal sorumluluk projesine imza attı. Öğretmen adayları, çocukların matematik ve fen derslerinde daha aktif ve keyifli bir öğrenme deneyimi yaşamalarını sağlamak için Çatalköy İlkokulu’na özel eğitim materyalleri hazırladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Öğrencilerin geliştirdiği “Bilim Korsanı Poster Projesi”, özellikle ilkokul düzeyindeki öğrencilerin öğrenme sürecine katkı sağlamak için tasarlandı. Renkli ve eğlenceli tasarımlarla hazırlanan posterler, çocukların bilimsel kavramları görselleştirerek ve uygulamalı yollarla öğrenmelerine olanak tanıyor. Proje kapsamında hazırlanan materyaller ilk olarak Çatalköy İlkokulu’nda sergilendi. Daha sonra gönüllü öğrenciler tarafından Çatalköy İlkokulu’nda kullanılmak üzere hediye edildi.

Topluma katkı sağlamayı hedefleyen bu anlamlı proje, eğitimde inovatif yaklaşımların önemini bir kez daha ortaya koydu. Yakın Doğu Üniversitesi, benzer projelerle akademik yeterliliğe sahip ve sosyal sorumluluk bilinci gelişmiş öğretmenler yetiştirmeye devam ediyor. “Bilim Korsanı Poster Projesi”nin önümüzdeki yıllarda daha fazla okulda uygulanması ve daha çok öğrenciye ulaşması hedefleniyor.