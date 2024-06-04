“Geleceği Kodlayan Minikler Bilim Festivali” Pazar günü yapılacak

Öğrenen Mutlu Bireyler Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamada, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi'nin (ARUCAD) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek festival, ARUCAD Kampüsünde 09.00-12.30 saatleri arasında yer alacak. Festivalde çocuklar, "Master Piece" temasıyla sanatın tüm renklerini araştırıp keşfedecek.

FIRST® LEGO® League Explore fuarlarının bir parçası olan “Geleceği Kodlayan Minikler Bilim Festivali”, çocukları sanat, bilim ve mühendislik alanlarına ilgi duymaya teşvik etmek, gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla düzenleniyor. Festivale, bu yıl toplam 210 takım katılacak.

Öğrenen Mutlu Bireyler Merkezi, MasterKids ve Süleyman Cengiz Eminoğlu Vakfı tarafından organize edilen “Geleceği Kodlayan Minikler Bilim Festivali” Arkın Group ve ARUCAD sponsorluğunda gerçekleştirilecek.

Öğrenen Mutlu Bireyler Merkezi Direktörü Mert Balın, etkinliğin; çocukların bilim, teknoloji, mühendislik, sanat, matematik, kodlama, tasarım, 3 boyutlu düşünme, araştırma, sorgulama ve sunum becerilerinin gelişimine katkı sağladığını belirtti.

Kıbrıs'ta düzenlenen uluslararası etkinliğe ortaklık yapmaktan ve çocukların uluslararası platformda kendilerini gösterebilmelerine olanak sağlamaktan gurur duyduklarını ifade eden Balın, Geleceği Kodlayan Minikler Bilim Festivali'ne katkı sağlayan tüm destekçilere teşekkürler etti.