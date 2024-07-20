“Geldiği makamı hazmedemedi"

1974’ün 50’nci yıldönümü kapsamında Kıbrıs’ın kuzeyine gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’na yüklendi, “vasat” dedi, “geldiği makamı hazmedemediğini” söyledi.

Halkın Partisi’ni ziyareti sonrası basının sorularını yanıtlayan Özel, “Kıbrıslılar tarafından çok iyi ağırlandık, çok da iyi şekilde uğurlanıyoruz. Kıbrıs’ta bir kusur yapılmışsa, o kusuru yapan Büyükelçidir” dedi.

“Dünyanın neresine gidersek gidelim, elçilerimiz bizleri karşılıyor, gelemezlerse de bir görevli gönderiyor” diyen Özel, Feyzioğlu’nu Ercan Havalimanı’nda görmediklerini, hatırlarının bile sorulmadığını ifade etti.

Özel, Feyzioğlu’na yönelik, “Bu, meslekten gelmemenin ve geldiği makamı hazmedememenin sonucudur” diyerek, konuyla ilgili rahatsızlıklarını TC Dışişleri Bakanlığı’na resmi olarak ileteceklerini belirtti.

Özel, “Bu Büyükelçi, 2 Dışişleri Bakanını karşılamadı, CHP’nin 4 genel başkanını karşılamadı ki bir tanesi mevcut genel başkan. Bu büyükelçi, Türkiye’nin ana muhalefet partisini karşılamadı. Kendisi bunu yapabilir ama büyükelçiliğe bunu yaptıramaz” dedi.

“Dışişleri Bakanlığı gelenekleri olan bir kurumdur” diyen Özel, “Vasatların elinde vasatlaştırılamaz” ifadelerini kullandı.