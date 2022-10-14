Geçitkale’de Lavanta Bahçesi…

Geçitkale Belediyesi ve Creditwest Bank arasında “Cittaslow Geçitkale Belediyesi Lavanta Bahçesi” Sponsorluk Projesi protokolü Creditwest Bank Merkez Binası’nda imzalandı.

Lavanta Bahçesi Projesinin amacına değinen Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş konuşmasında “ Böyle bir projenin hayata geçmesine katkıda bulunan Creditwest Bank’a teşekkürlerini sunan Öztaş, Projenin Karpaz-Lefkoşa anayolu üzerinde 13 dönümlük arazide gerçekleşecektir.

Yaklaşık 30 bin Lavandula Angustifolia türü lavanta fidanının dikileceği bahçede kafeterya, lavanta ürünlerinin satışı ve halka açık seyir bahçesi yapımını” vurguladı. Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer proje hakkında bilgi verirken ifadelerinde

“Lavanta Projesi, tarımı ve kadın emeğinin desteklemesi ile Creditwest’in vizyonuna çok uygun bir projedir”

Creditwest Bank olarak Lavanta Projesi’ne çok inandıklarını ve proje için çok heyecanlı olduklarını belirten Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, projenin üretimi, tarımı ve kadın emeğinin güçlendirimesi öğelerini ihtiva ettiğini bu nedenle Creditwest Bank’ın vizyonuna çok uygun olduğunu söyledi.

Dünyanın başka yerlerinde değeri görülen, ekonomiye katılan Lavanta türünü Kıbrıs halkı ile bu proje sayesinde yeniden tanıştırılacaklarını belirten Zaheer, üretim ile birlikte kadın kooperatifinin de Geçitkale Belediyesi önderliğinde kurulmasını ayrıca sevinç ile karşıladıklarını açıkladı.

Creditwest Bank’ın 7 yıldır üretime çok büyük destek sağladığının altını çizen Zaheer, çiftçilik, hayvancılık ve seracılık sektörüne önemli bir finans sağladıklarını açıkladı. Creditwest Bank olarak üretim anlamında gelen tüm proje ve talepleri dikkatle değerlendirdiklerini söyleyen Zaheer, birlikte bu projeyi daha da büyüterek Lavanta tarlasında üretilecek ürünlerin Kıbrıs içerisinde ve dışarısında pazarlaması için de destek sağlayacaklarına vurgu yaptı.