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Geçitkale Belediyesi, güneyde çalışan bölge halkı için gıda desteği başlattı

Geçitkale Belediyesi, güneyde çalışan bölge halkı için gıda desteği başlattı

Geçitkale Belediyesi, geçiş kapılarının kapalı olmasından dolayı Kıbrıs'ın güneyinde işlerine gidemeyen kişilere gıda yardımı yapma kararı aldı.

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Geçitkale Belediyesi, geçiş kapılarının kapalı olmasından dolayı Kıbrıs'ın güneyinde işlerine gidemeyen kişilere gıda yardımı yapma kararı aldı.

Geçitkale Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Geçitkale ve çevresinde kalan ve Kıbrıs'ın güneyinde işlerine gidemeyen kişilere yönelik gıda yardımı yapılmaya başlandığı belirtildi.

Belediye Başkanı Hasan Öztaş konuyla ilgili açıklamasında , 50 güne yakın bir süredir, Güney’de çalışan işçilerin işlerine gidemediği ve evlerine yiyecek götüremez noktada olduklarını belirtti. Öztaş,  gıda yardımı paketleri için vatandaşların  katkıda bulunabileceğini de belirtti ve  katkıda bulunmak isteyen vatandaşların , Belediye Halkla İlişkiler Birimine başvurabileceklerini kaydetti.

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