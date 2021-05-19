Geçişler için cuma günü tele konferans

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi, Kıbrıs'ın bütününde serbest dolaşımın yeniden başlaması için cuma günü tele konferansla bir görüşme yapmayı planlıyor.

Komitenin Kıbrıslı Rum Eşbaşkanı Leonidas Fylaktou, CNA'ya yaptığı açıklamada geçiş noktalarının işleyişi konusunu tartışmak için Komite toplantısının Cuma günü telekonferans yoluyla planlandığını belirtti.

Geçiş noktalarındaki karantina koşulları gözden geçirilerek, Covid-19 salgını öncesi sürece kademeli geçiş hedefleniyor. Bu süreçte Kıbrıslı yurttaşların yanı sıra yabancı turistlerin durumun ne olacağı da merak ediliyor.

Yenidüzen'e konuşan kaynaklar, bir süre önce güneyden yapılan öneri hakkında bilgi vermiş; 72 saat önceden yapılmış PCR test ya da kontrol noktalarında hızlı (antijen) testlerle günübirlik geçişlerin başlayabileceğinin teklif edildiğini açıklamıştı.

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi'nin Kıbrıslı Türk üyeleri bu teklife henüz bir yanıt vermedi.

Öte yandan, Kıbrıslı liderlerin de süreçte sorumluluk almasının beklendiği ifade edildi.