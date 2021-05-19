'Barikatlar açılsın'

Neredeyse 1.5 yıldır kapalı olan barikatların yeniden açılması için resmi temaslar ileri taşınıyor. İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi ada içinde seyahatin normalleşmesi için cuma günü toplantı yapacak.



İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi konuyu görüşmek üzere Cuma günü online (çevirim içi) toplantı yapacak.

Cuma günü yapılacak olan toplantıda “geçiş noktalarının hangi şartlarda açılacağının da konuşulacağı” ifade edildi.

Komite Üyesi Rale Refik Rogers istişarelerin sürdüğünü söyleyerek “Üst Komitenin kararları doğrultusunda, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi de geçiş koşullarını müzakere edip sonuca bağlamaya çalışacak. Kapıların açılması esnafa can suyu olacaktır” diye konuştu.

Fehime ALASYA

Kıbrıs’ın kuzeyi ile güneyi arasında bir yılı aşkın süredir kapalı olan geçiş noktalarının yeniden açılması için istişareler sürüyor. Komiteye yakın üst düzey kaynaklar İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin Cuma günü online (çevirim içi) toplantı yapacağını belirtirken, Komite Üyesi Rale Refik Rogers “istişarelerin sürdüğünü” kaydetti.

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi Üyesi Jale Refik Rogers, geçişlerle ilgili koşulları belirleyecek olanın Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi olduğunu belirterek, bir an önce açılım yapılması gerektiğini ifade etti.

Rogers, “Bu durum esnafa can suyu olacaktır” derken, zor günler geçiren Lefkoşa Arasta esnafı “Dört gözle geçişlerin başlamasını bekliyoruz” dedi.

Hatırlanacağı üzere; Kıbrıslı Rum eş başkanı tarafından geçişlerin başlaması için Temmuz ayına işaret edilmiş, gözler Kıbrıs’ın kuzeyine çevrilmişti.

Güneyin geçişlerin başlamasına ilişkin Temmuz ayını işaret ettiği, buna karşın kuzeyin daha erken bir tarih için öneri sunacağı öğrenildi. Kuzeyin “Temmuz’u beklemeye gerek yok, bir ön önce açılmalı” görüşünde oluğu gayrı resmi kaynaklarca iletildi. Cuma günü yapılacak olan toplantıda geçiş noktalarının hangi şartlarda açılacağının da konuşulacağı ifade edildi.

Esnaf dert küpü: “Bir an önce açılsın”

Ekonomik olarak zorda olduğunu anlatan esnaf, geçiş noktalarının açılmasını ‘dört gözle beklediğini’ ifade etti. “Eş, dost, tanıdıkla nereye kadar sürer ki?” diyerek, geçişlerin günübirlik de olsa açılması gerektiğinin altını çizdi.

Hem kuzey hem de güneyde vakların azaldığına dikkat çeken birçok esnaf, bu açılım için çok uygun bir zamanda bulunduğumuzu anlattı.

En erken zamanda geçişlerin açılması talebini YENİDÜZEN aracılığıyla yetkililere iletti…

COVID-19 ile yaşamaya alışmamız gerektiğini ifade eden birçok esnaf, bu doğrultuda tedbirlerle geçişlerin açılması, iki toplum arasındaki bağın bu derece kopuk olmaması gerektiğinin altını çizdi.

Esnafın gözü kulağı geçiş noktalarıyla ilgili kararlarda:

“Bir an önce açılmalı”

Gamze Kurter (Çalgı-Çengi Asmaaltı cafe&bar):

“Kapıların açılması esnafa can suyu olacaktır”

“Gerek turistler olsun gerekse Kıbrıslı Rumların günübirlik geçişleri özellikle esnafın canlanmasını sağlayacak. Biz daha birkaç haftalık işletmeyiz ve eş- dost desteğiyle bir yere kadar gelebiliriz. Çok uzun sürmez. Kapıların açılması hem bizim hem de güneydeki esnaf için etkili olacak. Kapıların açılması esnafa can suyu olacaktır. İnsanlar da çok sıkıldı, bu geçişler sadece esnafı değil, normal vatandaşları da sosyal açıdan rahatlatacaktır.”

Olgun Şila (Olgun Ayakkabıcılık):

“Dört gözle bu geçişlerin açılmasını bekliyoruz”

“İşler çok durgun, bir an önce kapılar açılmalı. Dört gözle bu geçişlerin açılmasını bekliyoruz. Geçişler günübirlik bile olsa bizim için çok güzel olur. Zaten tüm PCR testlerimizi haftalık düzenli olarak yapıyoruz. Güney zaten genç yaş gruplarını dahi aşıladı. PCR testi ile geçişler açılırsa herkesin faydasına olur. Testini yaptıran gidip gelebilir. Bu sayede sağlık endişesi de taşımayız.”

Ahmet Cabacaba (Cabacaba Butik):

“Bu hastalığın biteceği yok, elbet bu şekilde yaşamaya alışmalıyız”

“Özellikle arasta bölümü bu geçişlerin kapalı kalmasından çok olumsuz etkilendi. Bu açılımın yapılması bizler için de herkes için de çok güzel olur. Adanın her iki yanında da vaka oranları düştü. Bunu yapmak için yoğun kış ayları gelmeden, yaz ayları çok uygun bir zaman. Bu hastalığın biteceği yok, elbet bu şekilde yaşamaya alışmalıyız. Korunup hayata devam etmeliyiz. PCR’lı giriş istenirse bir nebze de olsa sağlık açısından da gerekli güvence sağlanmış olur. Kaldı ki güneyde birçok kişi aşılandı. Tedbir alarak yaşamımıza eskisi gibi normal devam etmeliyiz yoksa ekonomik olarak direnemeyeceğiz”

Turan Yeşilada (Yeşilada Butik):

“Herkes artık dükkanlarını satmaya başladı, buradaki ekonomi dibe vurdu”

“Geçişler açılırsa herkes için olumlu etkisi olacak. Buradaki ekonomi artık dibe vurdu. Yeni iş kuran gençler zor durumda, eskiler ise dayanaklarını tüketti, cebinden veriyor… Emekli olup da burada gelip vakit öldürenler artık dükkanlarını satmaya başladı. Bölgede yabancı yerleşim artacak. Hükümet bunları görüp önlemeli, yerli halkı bölgede tutmak için bir şeyler yapmalı. Dört gözle kapıların açılmasını bekliyoruz.”

Durmuş Bıyıklı (Börtleder Butik):

“Yeter artık, kapılar bir an önce açılsın”

“Esnaf dört gözle bu günü bekliyor. Buraları ölü gibi, yerli halk yok. Yabancı öğrenciler de olmasa herkes kepenkleri indirecek. Güneyde aşılanma oranı yüksek, biz de düzenli PCR yapıyoruz, tedbirleri de elden bırakmadan bu değişen yaşama ayak uydurmalıyız. Kapıların kapalı kalması çözüm değil. Yeter artık, kapılar bir an önce açılsın.”

Zihni Kalmaz (Markaport Butik):

“Şartlar ne olur bilmiyoruz ama artık ne isterse olsun, geçişler başlasın”

“8 Mart’tan bu yana hiç iş yapmadık, bazıları dükkanını sattı, bazıları kapadı, çarşı çok kötü bir duruma düştü. Kimse burasıyla ilgilenmez oldu, Meclis’te ise ayrı bir tiyatro oynuyorlar. Buradaki esnaf fiyatlarını 4’te 1 düşürdü, kimsenin halimizi sorduğu yok. Her gün boş boş oturuyoruz. Şartlar ne olur bilmiyoruz ama artık ne isterse olsun, çözüm bulunsun. Geçişler başlasın. Bu geçişler de sadece gazinolara yansımasın. Vatandaş da bundan sebeplenebilsin.”

Oruç Kaya (Sever Giyim):

“Esnaf artık nefes almalı”

“Kapıların açılması hem esnaf, hem de ülke için ekonomik açıdan çok faydalı olacaktır. Aylardır aynı ürünler elimizde mal getiremiyoruz, dükkan kirasını zor toparlıyoruz. Bazı ay geriden geliyoruz bazı ayı zor topluyoruz. Bir an önce kapılar açılmalı. Esnaf artık nefes almalı”

Salih Doktoroğlu (Lokmacı Butik):

“Hem turist geçişleri hem de Kıbrıslı Rumların geçişleri kuzeye canlılık katacaktır”

“Geçiş noktaları açılsa esnaf canlanır, çarşı canlanır. Güneyden hem turist geçişleri hem de Kıbrıslı Rumların geçişleri kuzeye canlılık katacaktır. Aşı olduk ama yine de tedbir alarak etrafımızı da kendimizi de koruyarak bu virüsle yaşamaya alışmalıyız.”

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi Üyesi Jale Refik Rogers:

“Kapıların açılması esnafa can suyu olacaktır”

Adanın kuzeyi ile güneyi arasındaki tüm geçiş noktalarında bir an önce karşılıklı günübirlik geçişlerin başlaması gerektiğine vurgu yapan İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi Üyesi Jale Refik Rogers, bunun zor durumda olan esnafa can suyu olacağını belirtti. Rogers, bunun için komitede istişarelerin sürdüğünü de dile getirdi.

Ülkede bu günlerde 2021 yılının en düşük günlük vaka sayısının gözlemlendiğini işaret eden Rogers, bir an önce bu açılımın olması gerektiği görüşünü paylaştı.

Kıbrıs’ın güneyinde de kapanma önlemleri ile birlikte vaka sayılarında hatırı sayılır bir düşüş yaşandığını kaydeden Rogers, günübirlik geçişlerin negatif PCR testi veya antijen testi koşulu ile yapıldığı sürece çok düşük bir bulaş riski taşıdığını ifade etti.

“Aynı zamanda Kıbrıs’ın güneyinde yüksek sayıda test yapılması güneyden kuzeye geçişlerde riski düşüren bir unsurdur.” dedi.

Sağlık açısından bulaşın çok düşük olduğunun altını çizen Rogers, bu açılımın ülke ekonomisini de olumlu etkileyeceğini anlattı. Rogers, “Euro’nun TL karşısında kazandığı değer göz önünde bulundurulduğunda ekonomimize büyük katkı sağlayacaktır. Özellikle Lokmacı gibi pandeminin başından beri kapalı olan kapıların bir an önce açılması için baskı yapılması önemlidir.” yorumunda bulundu.

Mağusa, Girne ve Lefkoşa Suriçi esnafının pandemi ile birlikte ciddi mağduriyet yaşadığını dile getiren Rogers, “Kapıların açılması bu esnafa can suyu olacaktır.” diyerek, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin konuyla ilgili istişarelerini sürdürdüğünü belirtti.

Rogers şunları anlattı:

“Kapılardan geçişler veya yurtdışından gelişler ile ilgili koşulları belirleyecek olan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’dir. İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi kapılardan geçişlerle ilgili istişarelerine bir süredir devam etmektedir. Kıbrıslı Rum üyeler önerilerini halihazırda bizlerle paylaşmıştır. Bir sonraki toplantıda, Üst Komitenin kararları doğrultusunda, bizler de kapılardan geçiş koşullarını teknik komitede müzakere edip sonuca bağlamaya çalışacağız.”