Geçim sıkıntısı eyleme dönüştü

Sosyal medyadan yaptığı çağrıyla yaşanan geçim sıkıntısı ve hayat pahalılığına karşı artık ses çıkarılması gerektiğini vurgulayan Mustafa Gürkan isimli yurttaş, aldığı eylem kararı sonrası dün Hamitköy Çemberi’nde tek başına bir eylem başlattı.

Bugün de aynı yerde yine eylemini yapmaya giden Gürkan’a yaklaşık 15 kişi daha eşlik ederek hayat pahalılığına karşı seslerini yetkililere duyurmaya çalıştılar.

Gürkan: “İnsan gibi yaşayabilmek için, çocuklarımız için, geleceğimiz için bu eylemi başlattım”

Mustafa Gürkan, “Bugün çok mutluyum dün tek başıma geldiğim sonrasında 3-4 kişi olduğumuz bu eylem için haftalarca birilerini organize olmasını bekledim. Bir yere inmek lazımdı. Artık öyle bir duruma geldim ki tek kişi bile olsa bir eylem yapılmalı dedim ve insan gibi yaşayabilmek için, çocuklarımız için, geleceğimiz için bu eylemi başlattım” diye konuştu.

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