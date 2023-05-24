“Geçen yıllara oranla güvenlik kamerası satışlarında %30 artış var”

Batuhan BORAKAN

Giderek artan adli olaylara bağlı olarak güvenlik endişesi yaşayan yurttaşlar devletin görevini yerine getirip tedbir almasını istiyor.

Son olarak geçtiğimiz haftalarda bir doktorun bıçaklanarak ağır yaralanması, bir yurttaşın ise uyardığı kişiler tarafından bıçak ile tehdit edilmesinin ardından güvenlik kaygısı giderek artan vatandaş YENİDÜZEN’e dert yandı; “ülkeye giriş – çıkışların daha sıkı denetlenmesi” çağrısında bulundu.

Hüsnü Aksular isimli vatandaş, “Ben devletim diyorsanız, bu ülkede yaşanan bu tip olayları önlem zorundasınız” derken Hasan Hacıyusufoğlu isimli vatandaş ise “Ülkeye giriş çıkışları denetlemek lazım” ifadelerini kullandı.

Adli olayların yansıdığı eczanelerde de tedirginlik hâkim. Yenikent’te eczanesi bulunan Türkan Şentip, “Gece nöbetimde eczanemde her duruma karşı kalabalık oturuyoruz” diyerek dert yandı.

SmartTec Güvenlik Sistemleri Direktörü Sıtkı Karalım ise geçen yıllara oranla güvenlik kamerası satışlarında yüzde 20-30 civarında artış yaşandığını, kameraların dolar üzerinden satılmasına rağmen herhangi bir düşüşün yaşanmadığını söyledi. Karalım, “Eskiden kamera taktırmak bir nevi lükstü şimdi ise ihtiyaç” dedi.

VATANDAŞ NE DEDİ?

Hüsnü Aksular: “Ben devletim diyorsanız bu ülkede olan olayları önlemek zorundasınız“

Hüsnü Aksular isimli vatandaş, “Yabancı uyruklu öğrenciler, hem güvenliğimiz hem de trafik açısından ciddi sıkıntı yaratıyor” dedi. “Öğrenci adı altında gelip okula dahi gitmeyenler var bunların kontrol edilmesi de en büyük isteğimizdir” ifadelerini kullanan Aksular, “Ben devletim diyorsanız bu ülkede olan olayları önlemek zorundasınız” şeklinde konuştu.

Derviş Kansu: “Eskiden kapılarımız açık otururduk, şimdi kilitliyoruz”

Derviş Kansu güvenlik konusunda endişeli olduğunu ifade etti.

Kansu, “Özellikle ülkemize gelen öğrenci statüsündeki şahıslar gerek trafikte veya başka yerlerde de sıkıntı yaratıyor” şeklinde konuştu.“Eskiden kapılarımız açık otururduk, şimdi kilitliyoruz” diyen Kansu, “Ülkemiz çok tehlikeli olmaya başladı. Ben bu ülkeden umudumu da kestim. Güzelim ülke yaşanmaz hale geldi” ifadelerini kullandı.

Hasan Hacıyusufoğlu: “Ülkeye giriş çıkışlarda denetleme lazım”

Hasan Hacıyusufoğlu ise “Yaşanan olayları engellemek için ülkeye giriş çıkışlarda denetlemek lazım” dedi. Hacıyusufoğlu, “Hükümet yabancı ülkelerin yaptığı gibi bu tür uygulamalar yaparsa sorun kalmayacak diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Türkan Fikretler: “Denetim eksikliği ciddi bir problem”

Türkan Fikretler ülkedeki polis denetimlerinin arttırılması gerektiğini ifade etti.

Fikretler, “Ülkemizde denetim eksikliği ciddi bir problemdir, yalnızca güvenlik değil birçok kol da bu böyledir” dedi.

Polisin ülkeye giriş-çıkışlarda denetimlerin artırılması ve ada içerisinde sık sık devriye atılmasının en köklü çözüm olduğunu savunan Fikretler, “Birçok ülkeye göre daha huzurlu olduğumuzu düşünüyorum ancak geçmiş yıllara göre kıyaslandığı zaman huzurumuzun ciddi derecede azaldığını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Fikretler, denetimlerin yanı sıra yaptırım uygulanması gerektiğini de söyledi.

Türkan Şentip Eczanesi sahibi Şentip:

“Gece nöbetimde eczanemde her duruma karşı kalabalık oturuyoruz”

Adli olayların yansıdığı eczanelerde de tedirginlik hâkim. Yenikent’te eczanesi olan Türkan Şentip isimli eczacı, daha önce herhangi bir sözlü ya da fiziksel şiddete uğramadığını fakat bazı eczanelerin gece nöbetinde karşılaştıkları olaylardan dolayı tedirgin olduğunu söyledi.

Türkan Şentip, “Gece nöbetimde eczanemde her duruma karşı kalabalık oturuyoruz” dedi.

Şentip, polisin özellikle gece nöbetinde olan eczanelerin çevresinde kısa aralıklarda devriye atmasının olası bir olumsuzluğu engelleyebileceğini ifade etti.

SmartTec Güvenlik Sistemleri Direktörü Sıtkı Karalım:

“Eskiden kamera taktırmak bir nevi lükstü şimdi ise ihtiyaç!”

Yurttaşın kaygısıyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan SmartTec Güvenlik Sistemleri Direktörü Sıtkı Karalım geçen yıllara oranla güvenlik kamerası satışlarında %20-30 civarı artışın olduğunu söyledi.

Karalım, kameraların dolar üzerinden satılmasına rağmen satışlarda herhangi bir düşüşün yaşanmadığını söyledi.

Karalım, talebin daha çok şehir içi ve mandıra bölgelerine geldiğini ifade etti.

“Tüp gaz, bisiklet, su motoru gibi birçok eşyanın çalınmasına şahit oluyoruz” diyen Karalım, “Eskiden kamera taktırmak bir nevi lükstü şimdi ise ihtiyaç oldu” dedi.

Karalım, “Öyle bir duruma geldik ki henüz projesi çizilen bir ev veya apartman inşaatının planlarının içerisine kamera da koyuyorlar” şeklinde konuştu.

Son bir ayda meydana gelen şiddet olayları şöyle:

28.04.2023 -Tartıştığı kişinin yüzüne kül tablası ile vuran kişi tutuklandı

Girne’de, 26 Nisan tarihinde saat 04.00 sıralarında, birlikte kaldıkları ikametgah içerisinde H.Y.(E-23), aralarında yaşanan tartışma sonucu Erkan Karaman’ın (E-21) yüzüne kül tablası ile vurarak, dişinin kırılmasına sebep oldu. H.Y. tutuklandı.

30.04.05-Girne’de kavga…Biri ağır, 2 yaralı

Girne’de dün akşam gençler arasında içki konusunda yaşanan kavgada biri ağır, 2 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Girne’de, Sertaç Sevim Kalebey Sokak üzerinde, alkollü içki tesiri altında bulunan Z.A.(E-19), R.B.(E-18), A.S.(K-15) ve A.K.(K-15), içki içmemeleri konusunda kendilerini uyardıkları gerekçesi ile aralarında çıkan tartışma neticesinde, C.E.(E-16), E.A.(E-15), K.T.(E-19) ve A.E.B.(E-16) kavga edip bir birlerinin vücutlarına gelişi güzel vurdukları sırada aldığı darbe sonucu K.T.(E-19)’nin dişi, A.E.B.(E-16)’nin ise kafa tası kırıldı. Bahse konu şahıslar tutuklanırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

02.05.2023- Karakum’da akşam saatlerinde çıkan kavgada bir kişi yaralandı

Karakum’da dün akşam saatlerinde çıkan kavgada bir kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, A.A.(E-37) ile alkollü içki tesiri altında bulunan B.A.(E-37), B.A.(E-41) ve B.P.(E-36) bir taraf olup yine alkollü içki tesiri altında olan M.R.(E-37) ile kavga etti. Kavgada M.R.’nin burun kemiği kırıldı. Bahse konu şahısların tutuklandığı, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

04.05.2023- Karı-koca kavgası

Pile’de, karı koca arasında çıkan kavga maddi hasar ve yaralanmayla sonuçlandı.

Evi ve berber salonunu ateşe veren, eşini de sırtından bıçaklayan 33 yaşındaki kadın tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün saat 14.00 sıralarında Pile’de Y.K.(K-33) ve eşi M.K.(E-32) tartıştı.

Y.K., yatak odasındaki yastığı çakmakla tutuşturarak evi kundakladı ve eşi M.K.’yi sırtından bıçakladı. Y.K. evlerinin karşında bulunan ve eşinin işlettiği berber salonundaki eşyaları da çakmakla tutuşturdu. Sırtından yaralanan M.K. hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olurken Y.K. tutuklandı, maddi hasara neden olan yangın da itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

05.05.2023- Mağusa'da Dr. Tuğcu, "istenilen tedaviyi yapmadığı" gerekçesiyle bıçaklandı!

Polisten verilen bilgiye göre, 32 yaşındaki Ç.E. tarafından “kendisine istediği şekilde tedavi yapmadığı gerekçesiyle” karın bölgesinden bıçaklayarak yaraladı.Olayın ardından ağır yaralanan Dr. Tuğcu, Mağusa Devlet Hastanesi’nde ameliyata alındı.Öte yandan Tuğcu’yu bıçakla yaralayan zanlı Ç.E. tutuklandı.

12.05.2023- -Hamitköy’de kavga... 1 kişinin burnu kırıldı, zanlının ülkede kaçak olduğu saptandı

Hamitköy’de 8 Mayıs’ta çıkan kavgada bir kişinin burnu kırıldı.

Aralarında çıkan tartışma sonucu O.E. (E-25), Hasan Karabulut’un başına ve yüzüne yumruk atarak burun kemiğinin kırılmasına sebep oldu.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine O.E. tespit edilerek tutuklandı. Yapılan ileri soruşturmada bahse konu şahsın ülkede izinsiz ikamet ettiği de tespit edildi.

19.05.2023- Lefkoşa’da çıkan kavgada bir kişi yaralandı

Lefkoşa’da dün gece çıkan kavgada, bir kişi, kavga ettiği kişiyi keserle yaraladı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa’da dün saat 22.00 sıralarında, aralarında yaşanan tartışma sonucu M.R.M.(E-23), kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu keser ile A.H.M.S.’nin (E-20) başına vurup yaralanmasına neden oldu.

A.H.M.S., kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu, bahse konu şahıslar tutuklandı.

23.05.2023- -Yaralama, kanunsuz bıçak taşıma, kavga ve rahatsızlık

Alsancak’ta, dün aralarında yaşanan tartışma sonucu M.S.M.A.(E-25) ve M.K.B.R.A.(E-25) bir taraf, A.İ.(E-34) ve S.Ş.(E-36) diğer taraf olup birbirlerinin vücutlarına vurup kavga ettikleri sırada, M.S.M.A. kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile A.İ.’yi sağ el bileğinden, S.Ş. ise sol el 3’üncü parmağından yaralandı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.