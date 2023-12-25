Geçen hafta 9 yangın çıktı

Ülkede geçen hafta 9 yangın çıkarken, itfaiye ekipleri yangınlar yanında 40 farklı olaya müdahale etti.

İtfaiye Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 18-24 Aralık tarihlerini kapsayan süredeki yangınların toplam 195 bin 350 TL maddi zarara neden olduğu belirtildi.

Açıklamada, yangınların muhtemel sebepleri, çöplük içerisinde biriken ve açığa çıkan metan gazının alevlenmesi, elektrik kaynaklı kısa devre, park halindeki aracın karbüratöründen sızan yakıtın alevlenmesi ve restoran bacası içerisinde biriken yağ kalıntılarının alevlenmesi olarak sıralandı.

İtfaiyenin müdahale ettiği hususi servis olaylarının sebepleri ise şu şekilde:

“Trafik kazasında araç içerisinde sıkışan şahısların, tahıl ekim makinesinin içerisine eli sıkışan şahsın, yüksek binalar ile ağaç üzerinde mahsur kalan kedilerin ve kuyuya düşen köpeklerin kurtarılması, yangına karşı tedbir alınması, yangın eğitimi verilmesi, binanın bodrum katında biriken suyun tahliye edilmesi, özel görev, yol güvenliği sağlanması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması.”