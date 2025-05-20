Geçen hafta 12 yangın ve 20 hususi servis olayı yaşandı

Kıbrıs'ın kuzeyinde geçen hafta 12 yangın çıktı, 20 hususi servis olayı yaşandı.

İtfaiye Müdürlüğü tarafından yayımlanan rapora göre 12-18 Mayıs tarihlerini kapsayan sürede yangınlarda toplam 1 milyon 575 bin TL zarar meydana geldi.

İtfaiye Müdürlüğü'nün raporunda yangınların muhtemel sebepleri; "Elektrik kaynaklı kısa devre, kişi veya kişiler tarafından yakma, rüzgarın etkisiyle birbirine temas eden elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar, faal durumdaki davlumbaz içerisinde biriken yağların ısınıp alevlenmesi, söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, yeşil bağlanan balyaların kimyasal reaksiyona uğrayıp alevlenmesi ve yanık unutulan mumun alev alması" olarak yer aldı.