Gazze'ye yardım taşıyan tekne İsrail'in müdahalesiyle Aşdod limanına çekildi

Gazze Şeridi'ne insani yardım götürmeye çalışırken İsrail güçleri tarafından engellenen Madleen adlı yelkenli tekne İsrail'in Aşdod limanına götürüldü.

Fransız Haber Ajansı AFP'nin fotoğrafçısının verdiği bilgiye göre, tekne yerel saatle 20.45'te Aşdod limanına ulaştı.

İsrail askerleri, yelkenliye müdahale etti ve aralarında İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in de bulunduğu 12 Filistin yanlısı eylemciyi gözaltına aldı.

Eylemciler arasında Türkiye kökenli iki kişi bulunuyor.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'na göre, Madleen gemisi Gazze'ye giderken İsrail güçleri tarafından durdurulduktan sonra gözaltına alınan 12 Filistin yanlısı aktivist, kendi ülkelerine gönderilecek.

Madleen adlı teknenin Gazze'ye gidişinin engellendiği ve İsrail'in liman kenti Aşdod'a doğru yol aldığı bildirilmişti.

Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, "gemiden iner inmez kendileriyle görüşmek ve serbest bırakılmalarını sağlamak için gerekli girişimler yapılmıştır" denildi.

Şuayb Ordu ile Almanya doğumlu Yasemin Acar adına girişimde bulunacağı açıklandı.

Gemi, İsrail'in deniz ablukasına karşı çıkarak Gazze'ye "sembolik" miktarda yardım götürmeye çalışıyordu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, geminin "İsrail kıyılarına güvenli bir şekilde yol aldığını" ve yolcularının "kendi ülkelerine dönmelerinin beklendiğini" açıkladı.

Daha önce yerel basında geminin limana vardığı yönünde haberler çıkmıştı.

Freedom Flotilla Coalition (FFC - Özgürlük Filosu Koalisyonu) Telegram uygulamasında daha önceki güncellemesinde "İletişim kayboldu" mesajı paylaşmıştı.

Mesajda, Madleen isimli teknede can yelekleriyle elleri havada insanlar görülüyordu.

Tekne Gazze'ye 185 kilometre mesafede durduruldu.

Greta Thunberg yayımladığı bir videoda, uluslararası sularda İsrail güçleri tarafından "yollarının kesilerek kaçırıldıklarını" açıkladı.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, aktivistlere İsrail'e getirildiklerinde 7 Ekim saldırısının görüntülerinin izletileceğini söyledi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, İsrail askerlerinin tekneye müdahalesinden sonra yaptığı açıklamada Madleen'i "ünlülerin selfie yatı" diye tanımladı.

Bakanlık teknedekilerin "zarar görmediğini" ve "güvenle" İsrail'e götürüldüklerini duyurdu.

Bakanlık, iklim eylemcisi Greta Thunberg'in can yelekli bir fotoğrafını da yayımladı.

Açıklamada "grubun bir kamyondan bile az olan yardım malzemesiyle tek amacı kamuoyunun dikkatini çekmek olan bir medya provokasyonu yapma girişiminde bulunduğu" savunuldu.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz pazar günü yaptığı açıklamada, "Madleen gemisinin Gazze'ye ulaşmasını engellemesi için orduya talimat verdim" demişti.