Gazimağusa’da ot ilaçlarının olumsuzlukları hakkında panel düzenlendi

Her Daim Doğa Dostları, Gazimağusa’da ot ilaçlarının insan ve doğaya olumsuz etkileri konusunda panel düzenledi.

Her Daim Doğa Dostları Grubu’ndan verilen bilgiye göre, “Yabani Ot İlaçlarının (Herbisit) Doğaya Ve İnsan Sağlığına Etkileri” başlıklı panel, dün Mağusa Bandabuliya’da düzenlendi. Etkinliğe, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay da katıldı.

Panelde, Çevre Eğitimi ve Yönetimi Uzm. Dr. Gülizar Eroğlu, Yeşil Barış Yeşil Barış Hareketi Genel Sekreteri Dogan Sahir ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı ve İnsan Hakları Sorumlusu Dr. Cemal Mert ot ilacı kullanımının görünen ve görünmeyen olumsuz etkileri olduğunu anlattı.

Etkinlik, Her Daim Doğa Dostları Grubu paydaşları Toplumsal Varoluş Derneği (TOVAD) ,Karpaz Dostları Derneği, Yeşil Barış Hareketi, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Sulak Alan Topluluğu ve Peyzaj Mimarları Odası’nın katkılarıyla düzenlendi.

Her Daim Doğa Dostları Grubu Başkanı Yusuf Yüksel Şentuğ panelde sunum yapanlara teşekkür belgesi sundu.