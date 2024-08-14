"Gazimağusa ve Girne limanlarındaki yükleme-boşaltma işleri yerel işletmeler tarafından yapılmalıdır”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Gazimağusa ve Girne limanlarındaki yükleme-boşaltma işleriyle ilgili ihaleye katılımın yerel işletmeler veya onların oluşturacakları ortaklıklarla sınırlı tutulmasını talep etti.

Odadan yapılan açıklamada ihaleyle ilgili değerlendirmede bulunularak, Gazimağusa ve Girne limanlarındaki yükleme-boşaltma işlerinin, Liman İşçileri Şirketi’nin zayıflaması ve sonuçta tasfiye edilmesi ile farklı bir şekil aldığı ve özel sektör işletmelerinin bu alandaki işleri büyük ölçüde devralmak durumunda kaldığı belirtildi.

Bu amaçla çeşitli yatırımlar yapıldığı ve araç-gereç parkları oluşturulduğu kaydedilen açıklamada, Liman İşçileri Şirketi’nin tasfiye edilmesi sonrasında özel sektör işletmelerinin yükleme boşaltma işlerini üstlenmeye talip oldukları ifade edildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Bu arada bu hizmetlerin ihale yoluyla özelleştirileceği de duyurulmuş bulunmaktadır.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası yetkilileri, limanlarımızda halen faaliyet gösteren yerel işletmelerimizin ve onlar tarafından oluşturulacak ortaklıkların yükleme-boşaltma işlerini üstlenemeye yeterli olduklarını daha önce yaptıkları ziyaretlerde bizzat saptamış bulunmaktadırlar. Yerel işletmelerimizin hem bilgi birikimi hem de araç-gereç parkları, bu hizmetleri sürdürmek için yeterlidir. Gazimağusa ve Girne limanlarında verilecek yükleme boşaltma hizmetlerinin yerel birikimlerimizin korunmasını sağlayacak şekilde bu işletmeler tarafından sürdürülmesi büyük önem arz etmektedir.

Gazimağusa ve Girne limanlarındaki yükleme-boşaltma işleri için açılacak ihalenin bu ilke gözetilerek açılması ve ihaleye katılımın yerel işletmeler veya onların oluşturacakları ortaklıklarla sınırlı tutulması talebimizi yetkili makamlar ile paylaşacağımızı kamuoyuna duyurur; ilgili herkesi bu konuda duyarlı olmaya çağırırız.”