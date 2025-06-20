Gazimağusa Suriçi’ndeki Ermeni Kilisesi’nde konser düzenlendi...

Kültür Dairesi, Mağusa Suriçi Derneği (MASDER) iş birliğinde, Gazimağusa Suriçi’nde yer alan Ermeni Kilisesi’nde Çellist Püren Eda Gözer’in solo konseri düzenlendi.

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu yaptığı yazılı açıklamada, MASDER iş birliğinde ilk kez Gazimağusa Suriçi’ndeki Ermeni Kilisesi’nde bir konser düzenlediklerini belirtti.

Konserde, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası müzisyenlerinden Gözer’in Johan Sebastian Bach’ın ilk üç çello süitini çaldığını ifade eden Zaimağaoğlu, eski eserlerin mistik ortamlarını, sanatçıların yaratıcılıkları ve sanatseverlerin varlığıyla buluşturarak canlandırıp hayatın içine katmaya devam edeceklerini belirtti.b