Gazimağusa Limanı kara para trafiğiyle gündemde!

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Gazimağusa Limanı’nda İngiltere’den gelen bir gemide, bir araç içerisinde birkaç milyon Sterlin bulunduğu bilgisini paylaştı. Özersay, bu gelişmenin ülkede kara para trafiğinin ne kadar ciddi bir seviyeye ulaştığını gözler önüne serdiğini ifade etti.

Özersay’ın sosyal medyası üzerinden yaptığı açıklama:

Bugün bize ulaşan bir bilgiye göre Mağusa limanına İngiltere’den gelen bir gemideki araç içerisinde birkaç milyon Sterlin bulunmuş, anlaşılan Mali Polis de devrede.

Uzun süredir dile getiriyoruz ülkede ciddi bir KARA PARA dolaşımı söz konusudur. “Paranın karası beyazı kirlisi temizi yoktur” diyenlere bu türden para operasyonlarıyla birlikte mafyanın ve çeşit türlü çetelerin de ülkeye aktığını, Kısa yoldan hak etmeden birdenbire zengin olanların yarattığı sosyolojik sorunları, hatta trafikte kural tanımayan tahakkümcü kendini beğenmiş hallerini, bu türden para hareketleri sonucunda gerek konut gerekse taşıt ve benzeri diğer temel ihtiyaçların normalin çok üzerinde aşırı pahalılaşmasında çok önemli bir rolü ve etkisi olduğunu ama belki de hepsinden önemlisi ahlaki olarak organ nakli, uyuşturucu ticareti, silah kaçakçılığı ve insan ticareti gibi yollarla bu paranın elde edildiğini hatırlatmak isterim. Yaşadığımız memleketi tanıyamaz hale gelmemizin sebeplerinden bir tanesi de maalesef budur ama bunu görmek istemeyenler var! Yaşadığımız toplumsal ahlaki çöküntünün çok sayıda farklı sebepleri arasında maalesef birilerinin hak etmeden kısa yoldan zenginleşmesine imkan sağlayan KARA PARA da var. Bu konu yakında başımıza daha başka sorunlar da açacak o nedenle kara paraya karşı planlı ve kapsamlı bir mücadele şarttır.