Gazimağusa Belediye çalışanları konuştu: “İsyan noktasındayız”

“Maaşımızdan kesildi, borcumuza yatırılmadı, faiz ödemekle karşı karşıyayız”

Mağusa belediye kooperatifi (Bem-Koop)’tan yaptıkları alışveriş veya aldıkları kredi karşılığında maaşlarından kesinti yapılmasına rağmen, belediye tarafından kooperatife yatırım yapılmaması çalışanları endişelendirdi.

Belediye çalışanları, ‘faiz uygulaması’ ile karşı karşıya kalmaktan duydukları endişeyi dile getirdi, isyan bayrağını çekme noktasına geldiklerini söyledi.

SOYSAL: “YARGIYA GİTMEYECEĞİZ”… Bem-Koop Başkanı Erol Soysal, Mağusa Belediyesi’nin Haziran ayına ilişkin ödemeyi geçtiğimiz gün yaptığını belirtti, Temmuz ödemesine ilişkin ‘10 Ağustos’ sözü alındığını kaydetti. Yaşananlarla ilgili YENİDÜZEN’e bilgi veren Soysal, söz konusu durumun, belediyenin mali sıkıntısından kaynaklandığını ifade ederek, yargı yoluna gitmeyeceklerini aktardı.

MAĞUSA BELEDİYE ÇALIŞANLARI NE DEDİ?



Cemal BALÇIK: “Her geçen güne faiz uygulanıyor”

Mustafa Adem: “En sonunda isyan bayrağını çekeceğim”

Özay Yazıcı: “1998’den beri belediyedeyim, ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım”

Uğur Tepe: “Yaşanılanlardan dolayı endişeliyim. Kimse doğru düzgün açıklama yapmıyor”

Berkan Felek : “Kesintinin yatırılmaması nedeniyle avans alamıyoruz”

Ayşe GÜLER

Mağusa belediye kooperatifi (Bem-Koop)’tan yaptıkları alışveriş veya aldıkları kredi karşılığında maaşlarından kesinti yapılmasına rağmen, belediye tarafından kooperatife yatırım yapılmaması çalışanları endişelendirdi.

Belediye çalışanları, ‘faiz uygulaması’ ile karşı karşıya kalmaktan duydukları endişeyi dile getirdi, isyan bayrağını çekme noktasına geldiklerini söyledi.

YENİDÜZEN’e yaşadıkları mağduriyeti dile getiren belediye personeli, uzun yıllardır bu şekilde alışveriş yaptıklarını ancak ilk kez böyle bir sıkıntıyla karşılaştıklarını aktardı.

Belediye personeli, gerekli açıklamayı alamadıklarından da dert yanarak, “Bem-Koop’a gidiyoruz, belediye muhasebesine yönlendiriyorlar, belediye muhasebesine gidiyoruz, Bem-Koop’a gidin diyorlar. Ne yapacağımızı bilmiyoruz” dedi.

Öte yandan Bem-Koop Başkanı Erol Soysal, Mağusa Belediyesi’nin Haziran ayına ilişkin ödemeyi geçtiğimiz gün yaptığını söyledi, Temmuz ödemesine ilişkin ‘10 Ağustos’a kadar yapılacağı’ sözü alındığını kaydetti.

Yaşananlarla ilgili bilgi veren Soysal, 1976 yılından itibaren Mağusa Belediyesi çalışanlarının Bem-Koop’tan kredili alışveriş veya kredi alabildiğini söyleyerek, söz konusu sorunla bu yıl ilk kez karşılaştıklarını ifade etti.

Eski Kooperatif Şirketler Mukayyidi Hasan Solyalı ise ortada hukuki bir durum olduğunu dile getirdi.

Bem-Koop’un yasa gereği gününde yapılmayan borca yönelik faiz uygulamak zorunda olduğunu ifade ederek, sorunun belediye ve personel arasında çözülmesi gerektiğini belirtti.

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Bem-Koop Başkanı Erol Soysal:

“Yargıya gitmeyeceğiz”

Bem-Koop Başkanı Erol Soysal, Mağusa Belediyesi’nin Haziran ayına ilişkin ödemeyi geçtiğimiz gün yaptığını söyledi, Temmuz ödemesine ilişkin ‘10 Ağustos’a kadar yapılacağı’ sözü alındığını kaydetti.

Soysal, 1976 yılından itibaren Mağusa Belediyesi çalışanlarının Bem-Koop’tan kredili alışveriş veya kredi alabildiğini söyleyerek, söz konusu sorunla bu yıl ilk kez karşılaştıklarını ifade etti.

“ Bu durum, belediyenin mali sıkıntısından kaynaklanıyor” diyen Soysal, ödemelerin yapılmaması nedeniyle oluşan faizlere yönelik Kooperatif Şirketler Mukayyitliği ile görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.

Soysal, bu konuda yargı yoluna gitmeyeceklerini de belirterek, “Yargı yolunu seçmeyiz. Dava açmak beklemek, zor olur. Şu anda gecikmeli de olsa alabiliyoruz” şeklinde konuştu.

Eski Kooperatif Şirketler Mukayyidi Hasan Solyalı:

“Hukuki bir durum var”

Eski Kooperatif Şirketler Mukayyidi Hasan Solyalı ise ortada hukuki bir durum olduğunu dile getirdi.

Bem-Koop’un yasa gereği gününde yapılmayan borca yönelik faiz uygulamak zorunda olduğunu ifade ederek, sorunun belediye ve personel arasında çözülmesi gerektiğini belirtti.

“Ödemeler gününde yapılmadı. Açık oluştu, konu belediyeyi bağlıyor” diyen Solyalı, Mağus Belediyesi’nin verdiği çek karşılıksız çıkarsa hesaplarda işlem yapılamaz. Çek belediyeye iade edilir” şeklinde konuştu.

MAĞUSA BELEDİYE ÇALIŞANLARI NE DEDİ?

Cemal Balçık: “Her geçen güne faiz uygulanıyor”

“Mağusa Belediyesi’nde 15 yıldır çalışıyorum, temizlik bölümündeyim. Bu sorunlar 3-4 ay önce başladı. Bem-Koop üyesi olduğumuz için günlük ya da aylık alışverişimi buradan yapıyorum. Ay sonu, yaptığım alışveriş hesaplanıp, maaşımdan kesiliyordu.

Bir süredir, maaşımdan kesinti yapılmasına rağmen bu kesintinin belediye tarafından Bem-Koop’a yatırılmadığını öğrendim. Bu nedenle faiz ödemesi ile karşı karşıya kaldım. Her geçen güne faiz uygulanıyor. Bu konuyu sendika başkanına bahsettik. Gerek başkan gerek yönetim kurulu konuyla ilgilendi. Ama mağdur olan biziz. Kendi paramıza faiz alıyorlar.”

Mustafa Adem: “En sonunda isyan bayrağını çekeceğim”

“Belediyedeki sorun, 2-3 aydır devam ediyor. Maaşlarımızdan kesinti yapılmasına rağmen, Bem-Koop’a ödenmediğini öğrendik.

Günün sonunda faizleri ödemek zorunda kalacak. 11 yıldır belediyedeyim, 10 senedir bu şekilde Bem-Koop’tan alışveriş yapmama rağmen, şu an karşılaştığım manzara oldukça üzücü. En sonunda isyan bayrağını çekeceğim. Böyle devam ederse, maaşımdan kesinti yapılmamasını isteyeceğim, gidip elde yatıracağım.

Belediyede sadece bu sorun yaşanmıyor, maaşlarımız bu ayın 3’ünde yatırıldı. 19 aydır mesailerimiz yatırılmadı. Daha önce kredi almak için Bem-Koop’a gitmiştim. Belediyenin kesintileri yatırmaması nedeniyle alamadım. Kredi çekip, oğlumun taksitine yatıracaktım ama olmadı.”

Özay Yazıcı: “1998’den beri belediyedeyim, ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım”

“Belediye maaşımızdan kesmesine rağmen, gerekli yatırımı Bem-Koop’a yapmıyor. Alışveriş yapmaya gittiğimizde Bem-Koop bize alışveriş yaptığımız ve maaşlarımızdan alınan paranın yatırılmadığı bilgisini veriyor.

Sendika ile görüştük. Haklarımızı savunacağını söylüyor. Bayram paramı almadım. 1998’den beri

1998’den beri belediyedeyim, ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım.”

Uğur Tepe: “Yaşanılanlardan dolayı endişeliyim. Kimse doğru düzgün açıklama yapmıyor”

“2 aydır maaşımdan 4-5 bin tutarında kesinti yapılmasına rağmen Bem-Koop’a yatırılmadı. Konuyu Bem-Koop’a soruyoruz, belediyenin muhasebesine yönlendiriyor, belediyenin muhasebesine gidiyoruz onlar da kooperatife gitmemizi istiyor.

Yaşanılanlardan dolayı endişeliyim. Kimse doğru düzgün açıklama yapmıyor.”

Berkan Felek : “Kesintinin yatırılmaması nedeniyle avans alamıyoruz”

“ Maaş bordolarımızda kesinti yapıldığı görülüyor. Yaşanılanlar nedeniyle Bem-Koop’tan avans almak islediğimizi söylediğimizde kredi veremeyeceklerini söylüyorlar.

Belediye tarafından ödemenin yapılmadığını söylüyorlar. Bize Haziran ayının önceki gün ödendiğini, Temmuz ayının ödemesini beklediklerini söylediler ama bilmiyorum.”