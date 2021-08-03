Gazimağusa Belediyesi’nde yeni bir skandal, Maaştan kesildi, bankaya yatırılmadı

Yaşadığı mali sıkıntılarla kamuoyu gündeminden düşmeyen Gazimağusa Belediyesi, bu kez belediye kooperatifi (Bem-Koop)’tan alışveriş yapan veya kredi alan 179 çalışanın maaşlarından kesinti yaptı, bu kesintiyi kooperatife yatırmadı.

Haziran ve Temmuz aylarını kapsayan, 240 bin TL’lik ödemenin Mağusa Belediyesi tarafından Bem-Koop hesabına yatırılmaması nedeniyle çalışanlar faiz uygulaması ile karşı karşıya kaldı. Kooperatif Şirketler Mukayitliği, YENİDÜZEN’e ulaşan iddiaları doğruladı.

Kooperatif Şirketler Mukayyidi Kemal Deniz Dana: “179 çalışanın maaşından kesilen 240 bin TL, Bem-Koop’a yatırılmadı”

Mağusa Belediyesi’nden YENİDÜZEN’e: “8 Temmuz’da ödenmesi gereken kesintiyi yatıramadık”



Mağusa Genel İş Sendikası Başkanı Doğan Özüşen: “Çalışanlar ekstra faiz uygulaması ile karşı karşıya kaldı, kabul edilemez”

Ayşe GÜLER



Gazimağusa Belediyesi, belediye kooperatifi (Bem-Koop)’tan alışveriş yapan veya kredi alan 179 çalışanın maaşlarından kesinti yaptı, bu kesintiyi kooperatife yatırmadı.

Haziran ve Temmuz aylarını kapsayan, 240 bin TL’lik ödemenin Mağusa Belediyesi tarafından Bem-Koop hesabına yatırılmaması nedeniyle çalışanlar faiz uygulaması ile de karşı karşıya kaldı.

Kooperatif Şirketler Mukayyitliği, yaşanan durumla ilgili harekete geçti.

YENİDÜZEN’e konuşan Kooperatif Şirketler Mukayyidi Kemal Deniz Dana, Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ile bugün bir görüşme gerçekleştireceğini dile getirdi.

Dana ayrıca, yapılmayan ödemelere yönelik uygulanan faizin de üyelerden değil, Mağusa Belediyesi’nden talep edileceğini açıkladı.

Mağusa Belediyesi ise Bem-Koop’a kesintilerle ilgili ödemelerin her ayın 8’inde yapıldığına yönelik bilgi verdi, Haziran ayındaki kesintilerin 8 Temmuz’da yatırılması gerektiğini ancak hesaba aktarılmadığını doğruladı.

YENİDÜZEN’e yapılan açıklamada “1 aylık sıkıntı oldu, Haziran ayı henüz yatırılmadı” denilirken, yaşanan soruna gerekçe olarak belediyenin pandemi nedeniyle yeterli gelir elde etmemesi, mali yönden sıkıntı yaşaması gösterildi.

Belediye tarafından Temmuz ayını kapsayan kesintilerin ise 8-10 Ağustos tarihlerinde yatırılacağına yönelik bilgi paylaşıldı.

Mağusa Genel İş Sendikası Başkanı Doğan Özüşen de personelin maaş bordrolarından kesinti yapılmasına rağmen, kooperatife yatırım yapılmadığını dile getirdi, “Çalışanlar ekstra faiz uygulaması ile karşı karşıya kaldı. Bu kabul edilemez” dedi.

Öte yandan görüş almak için aradığımız Bem-Koop Başkanı Erol Soysal, konuyla ilgili bilgiyi daha sonra vereceğini söylemesine rağmen, telefonlarımıza çıkmadı.

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Mağusa Türk Genel İş Sendikası Başkanı Doğan Özüşen:

“Çalışanlar ekstra faiz uygulaması ile karşı karşıya kaldı, kabul edilemez”

Mağusa Türk Genel İş Sendikası Başkanı Doğan Özüşen, hem Bem-Koop hem de sendikası üyesi olan 10 kişinin söz konusu durum nedeniyle mağduriyet yaşadığını belirtti.

Personelin maaş bordrolarından kesinti yapılmasına rağmen, kooperatife yatırım yapılmadığını dile getiren Özüşen, “Çalışanlar ekstra faiz uygulaması ile karşı karşıya kaldı. Bu kabul edilemez” dedi.

Mağusa Belediyesi’nden YENİDÜZEN’e:

“8 Temmuz’da ödenmesi gereken kesintiyi yatıramadık”

Mağusa Belediyesi ise Bem-Koop’a kesintilerle ilgili ödemelerin her ayın 8’inde yapıldığına yönelik bilgi verdi, Haziran ayındaki kesintilerin 8 Temmuz’da yatırılması gerektiğini ancak hesaba aktarılmadığını doğruladı.

YENİDÜZEN’e yapılan açıklamada “1 aylık sıkıntı oldu, Haziran ayı henüz yatırılmadı” denilirken, yaşanan soruna gerekçe olarak belediyenin pandemi nedeniyle yeterli gelir elde etmemesi, mali yönden sıkıntı yaşaması gösterildi.

Öte yandan Temmuz ayını kapsayan kesintilerin ise 8-10 Ağustos tarihlerinde yatırılacağına yönelik bilgi paylaşıldı.

Personellerden yapılan kesintilerin bir kısmının kredili alışveriş, bir kısmının ise kooperatiften yapılan borçlanmayla ilgili olduğu ifade edilirken, “Bu miktar aylık 100-120 bin TL arasında değişiyor” denildi.

KOOPERATİF ŞİRKETLER MUKAYYİTLİĞİ NASIL BİR YOL İZLEYECEK?

Kooperatif Şirketler Mukayyidi Kemal Deniz Dana:

“Mağusa Belediyesi, Haziran ve Temmuz ayındaki ödemeleri yatırmadı”

Kooperatif Şirketler Mukayyidi Kemal Deniz Dana, Mağusa Belediyesi’nin Bem-Koop’tan alışveriş yapan veya kredisi bulunan 179 çalışanın maaşlarından kesinti yapmasına rağmen, Haziran ve Temmuz ayındaki ödemeleri yatırmadığını açıkladı.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Dana, bu rakamın 240 bin TL’ye denk geldiğini ifade ederek, Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ile bugün bir görüşme gerçekleştireceğini dile getirdi.

Bem-Koop’taki denetim sürdüğünü de aktaran Dana, 2-3 ay önce de belediyenin kooperatife verdiği çekin ‘karşılıksız’ çıktığına dair ihbar aldıklarını, yapılan soruşturmanın ardından sorunun çözüldüğünü ifade etti.

Dana, yapılmayan ödemeler için günlük faiz uygulandığını, ancak buradaki sorunun kooperatif üyelerinden değil, belediyeden kaynaklandığını da söyleyerek, “Geciken ödemelerden, alışveriş yapan üyelere faiz uygulanması yapılıyor. Ancak burada üyelerin bir suçu yok. Bunun tespitini ederek, alınması gereken faizlerin üyelere yansıtılmaması gerektiğini düşündük. Yönetim Kurulu bu yönde karar aldı” dedi.

Ödemelerde yaşanan gecikmelerden dolayı oluşan faizi Mağusa Belediyesi’nden talep edeceklerini de dile getiren Dana, “Bir yerde bir sıkıntı var. Belediyenin ödeyemez noktasında olmadığını düşünüyoruz. Ancak iletişim ya da teknik sıkıntı var” dedi.