Gaziköy'e ulaşım Paşaköy'den sağlanacak

Polis Ercan-Gaziköy Anayolu üzerindeki yol çalışması nedeniyle sürücüleri uyardı, Ercan Havalimanı ikinci çemberi ile Gaziköy arasında kalan kısmı çift yönlü olarak araç trafiğine tamamen kapatıldığını duyurdu.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, asfaltlama çalışmaları devam ettiği sürece, Gaziköy'e ulaşım Paşaköy üzerinden sağlanacağı belirtildi, sürücülerin yavaş ve dikkatli olmaları konusunda uyarı yapıldı.