Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, gazeteciler Ayşemden Akın ve Emine Yüksel’in sosyal medya hesaplarının siber saldırıya uğraması ve tehdit edilmesiyle ilgili açıklama yaptı, “Gazetecilik suç değildir” dedi.

Konu hakkında yazılı bir açıklama yapan Gazeteciler Birliği, “Basın özgürlüğü, demokrasinin ve toplumun özgürce nefes alabilmesinin temel şartıdır” diyerek, meslektaşlarının yanında olduklarını bildirdi.

Açıklama şöyle:

Son günlerde Kıbrıs’ın kuzeyinde kara para ve yasa dışı ilişkiler ağıyla ilgili, yalnızca gazetecilik mesleğinin gereğini yerine getirerek önemli haber dosyalarına imza atan Bugün Kıbrıs Gazetesi ve meslektaşımız Ayşemden Akın’a yönelik tehditleri kabul etmemiz mümkün değildir.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği olarak, kamu yararını gözeterek haber yapan, mesleğini etik değerlerle icra eden basın emekçilerinin, yaptıkları haberler nedeniyle tehdit edilmesini ve hedef gösterilmesini şiddetle kınıyoruz.

Bugün Kıbrıs Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ayşemden Akın ve Genel Yayın Koordinatörü Emine Yüksel’in sosyal medya hesaplarının hacklenmesi, paylaşımlarının altına nefret söylemleri yazılması ve kişisel güvenliklerini tehdit eden girişimler kabul edilemez birer saldırıdır.

Bir kez daha hatırlatıyoruz:

Gazeteciler yalnızca gerçeğin peşindedir.

Basın özgürlüğü, demokrasinin ve toplumun özgürce nefes alabilmesinin temel şartıdır.

Bu vesileyle; Ayşemden Akın, Emine Yüksel ve her türlü şiddet, hakaret, baskı ve ayrımcılığa maruz kalan tüm meslektaşlarımızın yalnız olmadığını kamuoyuna ilan ederiz.

Gazetecilik suç değildir!

Özgür basın susturulamaz!”