Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği ve Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) gazeteci Ayşemden Akın’a yönelik ölüm tehditlerine karşı Polis Genel Müdürlüğü önünde ortak basın açıklaması yaptı. Açıklamada, gazetecilere dönük baskıların ve tehditlerin sistematik hale geldiği vurgulanırken, polisin Ayşemden Akın’a yönelik etkin bir koruma sağlamamasına sert tepki gösterildi.

Birliğin Örgütlenme Sekreteri Serap Şahin tarafından okunan açıklamada, “Gazetecilik sahipsiz değildir, Ayşemden Akın yalnız değildir” mesajı öne çıktı.

Gazeteci Ayşemden Akın’ın, Hollanda’da infaz edilen Cemil Önal’la yaptığı ve uluslararası yankı uyandıran röportajın ardından ölüm tehditleri aldığına dikkat çekilen açıklamada, Ayşemden Akın ile röportajı birlikte gerçekleştiren gazeteci Emine Yüksel’in de tehdit altında yaşadığı ifade edildi.

Polise ve yönetenlere çağrı: Sorumluluk sizdedir!

Gazeteciler, Ayşemden Akın’ın can güvenliğinden ülkeyi yönetenler ile Polis Genel Müdürlüğü’nün doğrudan sorumlu olduğunu vurguladı. Açıklamada, bugüne kadar gazetecilere dönük tehditlerin görmezden gelindiği ve Ayşemden Akın’a yönelik somut bir koruma önlemi alınmadığına dikkat çekildi.

Şahin, “Bir yanda dava baskısıyla gazetecilerin üzerine gidiliyor, diğer yanda ölüm tehditleri sessizlikle geçiştiriliyor” diyerek, polisin ve bağlı makamların bu tutumunun kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

“Bu ülkede bir yazar katledildi…”

Açıklamada geçmişte yaşanan faili meçhul cinayetlere de atıfta bulunularak, “Bu ülkede bir yazar katledilirken delilleri gizleyenler ve tetikçilerle birlikte keşif yapanlar unutulmamıştır” ifadeleri kullanıldı. Birlik, gazetecilerin susturulmak istendiği karanlık dönemlerin tekrarına izin vermeyeceklerini açıkladı.

“Gazetecilik suç değildir” vurgusuyla son bulan açıklamada, hem Ayşemden Akın hem de Emine Yüksel için bir kez daha etkin ve derhal koruma talep edildi. KTGB ve Basın-Sen, “Korkmayacağız, susmayacağız, vazgeçmeyeceğiz. Gazeteciliğe, demokrasiye, basın özgürlüğüne ve yurdumuzun aydınlık geleceğine sonuna kadar sahip çıkacağız” dedi.