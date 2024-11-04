“Gazetecilerin sorularına yanıt veremeyen, duymaya bile cesareti olmayan bir hükümet”

UBP – YDP – DP Hükümeti’nin, Fazilet Özdenefe başkanlığındaki Meclis oturumuna katılmayıp, Mavi Salon’da gerçekleştirdiği açıklamada basının sorularını kabul etmediğine işaret eden CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Gazetecilerin sorularına yanıt vermeyi bir yana bırakın, o soruları duymaya bile cesareti olmayan bir ‘hükumet’” yorumunu yaptı.

Açıklamayı “evlere şenlik bir basın toplantısı” olarak niteleyen Erhürman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Evlere şenlik bir basın toplantısı...

Gazetecilerin sorularına yanıt vermeyi bir yana bırakın, o soruları duymaya bile cesareti olmayan bir "hükumet".

Söylenen onca gereksiz söze üç cümlelik yanıt:

1. Ziya Bey Meclis Başkanı değildir. Seçilmemiştir.

2. Meclis Başkanlığı seçimi tamamlanmamıştır.

3. Yalnızca muhalefetin değil, bütün milletvekillerinin görevi, Meclis Başkanı olmayan bir kişinin Meclis Başkanlığı makamını fiilen işgaline bir an önce son verilmesini sağlamaktır.”