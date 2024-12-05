Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği ve Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Basın-Sen Başkanı Gazeteci Ali

Kişmir'in davasının yarın görüşüleceğini hatırlatarak, Kişmir'e destek çıkmak için tüm halkı mahkeme önüne davet etti.

Yapılan ortak açıklamada, "Gazeteciler susturulmaya çalışıldığında, toplumun sesi de kısılmış olur. Bu durum, ifade özgürlüğünü ve basının bağımsızlığını tehdit ederken, Kıbrıslı Türklerin demokratik haklarına da zarar vermektedir. Gelin, düşünce ve ifade özgürlüğüne sahip çıkalım!" denildi.

Açıklamanın tam metni şöyle:

"Gazeteciler Düşünce ve İfade Özgürlüğüne Sahip Çıkmak için Yeniden Mahkemede Buluşuyor!

Ali Kişmir davası, düşünce ve ifade özgürlüğü açısından ülkemizde kritik bir dönemeçtir.

10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Basın-Sen Başkanı Gazeteci Ali Kişmir, yalnızca gazetecilik mesleğinin gereğini yerine getirmiş; halkın haber alma hakkını savunarak fikirlerini ifade etmiştir.

Yargı sürecinde, suçlamaların dayandırıldığı yasal zeminin muğlaklığı ve sürecin keyfiliği, modern hukukun evrensel prensipleriyle bağdaşmamaktadır.

Gazeteciler susturulmaya çalışıldığında, toplumun sesi de kısılmış olur. Bu durum, ifade özgürlüğünü ve basının bağımsızlığını tehdit ederken, Kıbrıslı Türklerin demokratik haklarına da zarar vermektedir.

Bu önemli davada yeni tanıkların dinleneceği duruşma, yarın (6 Aralık) saat 10.00’da Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde gerçekleşecektir.

Halkın haber alma hakkını, ifade özgürlüğünü ve adaleti savunmak için tüm yurttaşları yarın mahkeme salonuna davet ediyoruz.

Gelin, düşünce ve ifade özgürlüğüne sahip çıkalım!"