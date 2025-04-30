Gazeteci Akın: “Tehdit edildim, polise şikayette bulundum”

Bugün Kıbrıs Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ayşemden Akın, “Halil Falyalı Yaşıyor” başlıklı yazı dizisini sonlandırması yönünde tehdit edildiğini, polise ses kaydı sunarak şikayetçi olduğunu açıkladı.

Akın, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde Türkiye’den bir numara tarafından arandığını, telefondaki kadının kendisini “korumak istediğini” söylediğini, aksi halde öldürüleceğini ifade ettiğini belirtti. Tehdidi yapan kişinin iddiasına göre, 3-4 gündür adaya Akın’ı izlemek ve “gereğini yapmak” üzere üç kişi gönderildi.

Tehdidi ciddiye almadığını ifade eden Akın, görüşmenin 27 dakika sürdüğünü ve ses kaydını polise teslim ederek şikayetçi olduğunu kaydetti. Akın, polisin gerekenin yapılacağı ve kendisine bilgi verileceği yönünde açıklamada bulunduğunu bildirdi.

Yazı dizisinin durdurulması için yapılan bu tehdide karşı geri adım atmayacağını vurgulayan Akın, “Basın özgürlüğünü ve kamuoyunun gerçekleri öğrenme hakkını hedef alan bu tehditler karşısında geri adım atmayacağımı kamuoyuna ilan ederim” dedi.

Gazeteci Akın, Halil Falyalı’nın finans müdür olduğu ifade edilen ve Hollanda’da bulunan Cemil Önal ile gerçekleştirdiği röportajlar kapsamında, “Halil Falyalı Yaşıyor” başlıklı bir yazı dizisiyle bir süredir devlet – mafya ilişkisini ifşa eden yayınlar yapıyordu.