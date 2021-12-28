Gave’nin meydanında “Festive Weekend” coşkusu

Kıbrıs Developments bünyesinde, Alsancak’ta yer alan ve eşsiz ambiyansı, yerel lezzetleri, kahve ve içecek çeşitleri ile birçok müdavimi bulunan Gave’nin açık alandaki meydanında geçtiğimiz hafta sonu iki gün süren “Festive Weekend” etkinliği gerçekleştirildi. Düzenlediği etkinlikler ile fark yaratan Gave, ülkemizde yaşayan farklı milletlerden birçok insanı bir araya getirerek Yeni Yıl ve Christmas coşkusunu doyasıya yaşattı.

Kıbrıs kültürünün kucaklayıcılığı ve samimiyetini, Christmas Festival havasıyla bütünleştiren etkinlikte Crafts & Vintage Bazaar ekibiyle iş birliği halinde yerel tasarım ürünler için satış standları kuruldu. Ülkemizin birbirinden özel sokak yemekleri; Çağın Çolak Burger, Muaz Vegetarian ve Take Eat Easy’nin yanı sıra Gave’nin kek, kurabiye ve kahve çeşitleri festivale eşsiz lezetler kattı. Ülkemizin başarılı müzik gruplarından KİWİ, eşsiz performansı ile iki gün boyunca eğlenceyi dans pistine kadar taşıdı. Etkinliğe katılan çocuk, büyük herkes keyifli saatler yaşadı.

Kıbrıs Developments Proje Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Harper Özbirim, Festive Weekend organizasyonu için şunları söyledi: “Öncelikle Gave’nin buram buram Kıbrıs kültürü ve lezzetleri ile hizmet sektöründe kendine özel bir yer edinmiş durumda olduğunu görmekten çok mutluyum. Bizler kültürümüzün, geleneklerimizin geleceğe taşınması konusunda oldukça özenli bir aile şirketiyiz. Ülkemizde yaşayan farklı milletlerden insanlar ile aynı ortamlarda, aynı etkinliklerde bir araya gelebilmek ve bir kültür şenliği yaratabilmek de müthiş bir şey. Bu nedenle Festive Weekend etkinliğini tasarlarken yurtdışında gördüğümüz Christmas Market’lerdeki konsept ile Kıbrıs’a özgü ürünlerimizi, yaşam biçimini sentezlemeyi amaçladık. Etkinliğe özel olarak küçük ahşap ev formunda standlar üreterek Gave’nin kek, kurabiye ve kahve çeşitlerininin yanı sıra yiyecek standları ile ülkemizin sokak lezzetlerinin en iyilerini bir araya getirdik. Crafts & Vintage Bazaar ekibiyle iş birliği halinde yerel tasarım ürünler için satış standları kurduk. Ülkemizin başarılı müzik gruplarından KİWİ’nin muhteşem performansı ve enerjisi ile etkinliğimizin coşku dolu bir festival havasında geçmesini sağladık. İki gün süren etkinliğimizin her anında gördüğümüz mutlu yüzler en büyük kazancımız oldu. Etkinliğin gerçekleşmesine katkı sağlayan ekibime, yerel ürünleri, lezzetleri, müzikleri ile dopdolu iki gün yaşatan çözüm ortaklarımıza ve etkinliğimize katılan herkese çok teşekkür eder, sağlıklı, keyifli bir yıl dilerim.”