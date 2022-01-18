GAÜ Cumartesi günü kan bağışı kampanyası düzenliyor
Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı iş birliğinde Cumartesi gün kan bağışı kampanyası düzenliyor.
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Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı iş birliğinde Cumartesi gün kan bağışı kampanyası düzenliyor.
GAÜ’den yapılan açıklamaya göre, kan bağışı etkinliği Girne Liman Kordon Boyu’nda 11.00-16.00 saatleri arasında yer alacak.
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Etiketler : gaü, kan bağışı, kampanya