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  3. GAÜ Cumartesi günü kan bağışı kampanyası düzenliyor
GAÜ Cumartesi günü kan bağışı kampanyası düzenliyor

GAÜ Cumartesi günü kan bağışı kampanyası düzenliyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı iş birliğinde Cumartesi gün kan bağışı kampanyası düzenliyor.

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Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı iş birliğinde Cumartesi gün kan bağışı kampanyası düzenliyor.

GAÜ’den yapılan açıklamaya göre, kan bağışı etkinliği Girne Liman Kordon Boyu’nda 11.00-16.00 saatleri arasında yer alacak.

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