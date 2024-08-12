Garenta: “Kıbrıs’taki ilk ofisimizi açtık”
Türkiye merkezli “Garenta” isimli araç kiralama markası, Kıbrıs’ın kuzeyinde ofis açtı.
A+A-
Türkiye merkezli “Garenta” isimli araç kiralama markası, Kıbrıs’ın kuzeyinde ofis açtı.
Şirketten yapılan açıklamada, Ercan Havalimanı’nda yer alan yeni ofisi ile araç kiralamak isteyenlere avantajlı seçenekler sunulacağı belirtildi.
Açıklamada, Garenta’nın bu ofisiyle ada içerisindeki seyahatleri kolaylaştırırken, avantajlı fiyatları ve müşteri memnuniyeti odaklı çözümleriyle hızlı, kurumsal ve güvenilir araç kiralama imkânı sunacağı kaydedildi.
Garenta’nın Kıbrıs’taki ofisinden araç kiralamak isteyenlerin, Ercan Havalimanı, www.garenta.com.tr ve Garenta mobil uygulaması üzerinden rezervasyonlarını oluşturup işlemlerini kolayca yapabileceği ifade edildi.
Bu haber toplam 192 defa okunmuştur
Etiketler : Garenta