Gardiyanoğlu: "Yabancı işçi getirilmesine yetki veren protokoller iptal edildi”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Başsavcılıktan gelen olumsuz görüş doğrultusunda yabancı işçi getirilmesine yetki veren protokolleri iptal ettiklerini açıkladı.

Bakan Gardiyanoğlu, BRT’de 18. Saat programına katılarak, ülkeye yabancı işçi getirilmesi konusunda açıklamalarda bulundu.

Başsavcılıktan gelen olumsuz görüş doğrultusunda yabancı işçi getirilmesine yetki veren protokolleri iptal ettiğini söyleyen Gardiyanoğlu, şunları belirtti:

“Söz konusu protokoller rahmetli Sonay Adem döneminde başlar. İçerikleri yıldan yıla değişir. Şu anda mevcut protokollerin ilk imzalandığı tarih 2019’dur. Zaman içerisinde her gelen bakan bu protokolleri yeniledi. Bundan yaklaşık 2-3 ay önce protokollerin Çalışma Yasasına uyumlu olup, olmadığı bana sorulduğunda Savcılık görüşü almamız gerektiğini belirttim.”

Savcılıktan nelerin Çalışma Yasasına uyumlu olmadığı ile ilgili yazının dün eline ulaştığını dile getiren Gardiyanoğlu, bu protokollerle, Çalışma Yasasının uyumlu olmadığı yönünde bilgi geldiğini kaydetti. Sadık Gardiyanoğlu, “Dün itibarıyla bu protokollerin iptali ile ilgili müsteşarımız ilgili birliklere yazılarını postalamış durumdadır” dedi.

Bakanlık olarak protokollerin iptali yönünde idari karar aldıklarını vurgulayan Gardiyanoğlu, şöyle devam etti:

“Sonuçta Hukuk Dairemiz de bizim avukatlarımızdır. Bu süreç içerisinde bu konuları kamuoyuna çıkıp da dillendirmedim. Bazı kişiler, ‘Gardiyanoğlu protokolleri iptal edecek mi? Naptı? Ne etti?’ şeklinde soruyor. Savcılıktan zemin yazımı almadan çıkıp kamuoyuna yanıltıcı, yanlış bilgi vermekten çekinen, imtina eden biriyim. Yıllardır yapılan bir protokol var. Uygulama var.”

Protokollerin iptalinden sonra Çalışma Dairesi’nin alması gereken tedbirler olduğuna işaret eden Bakan Gardiyanoğlu, “Uygulamalarla ilgili portalın değişimi, yazılım değişimi, teminatlarla, hesaplamalarla ilgili almamız gereken tedbirler var.15-20 gün içerisinde bunları tamamlayacağız” dedi.

2022-2023 döneminde 8 bin 500 yabancı uyrukluya ön izin verildiği bilgisini paylaşan Gardiyanoğlu, “Bunu suçlama olarak değil veri olarak söylüyorum. Benim dönemimde de 2023-2024 yılında yaklaşık 5 bin 400 yabancı uyrukluya ön izin verildi. Yani bir yıl içerisinde aldığımız tedbirlerle adamıza yaklaşık 3 bin daha az yabancı uyruklu kişi geldi. Ülkede iş azalmadı. 21 bin 300 iş yerinden 22 bin 15 iş yerine çıktık” ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Gardiyanoğlu, “Bu protokollerle ilgili tek uyumsuzluk bana avukatlarımın verdiği bilgi. Tek uyumsuzluk yatırılan teminatlarla ilgilidir. Sonuçta Savcılığımız bize diyorsa, ‘İş Yasasına göre bu protokoller uygun değildir.’ Boynumuz yasalar karşısında kıldan incedir. Bu konu bugünlük bir konu değildir. Yaklaşık bir ay önce gündemime geldi” dedi.

“Sistem bugün itibarı ile çizgiyi çekmiştir”

Protokollerin iptal edilmesiyle bundan sonra yapılacak çalışmanın ne olacağına ilişkin de bilgi veren Bakan Gardiyanoğlu, şöyle konuştu:

“22 bin iş yerini, yaklaşık 153 bin çalışanı ve bundan sonra bu ülkenin çalışma hayatını etkileyecek unsurlardır. Bugüne kadar gelen işlemlerin yapılması talimatını verdim. Bugüne kadar olanlar mağdur olmasın. Şu andan itibaren sistem kapanmıştır. Sistem dün itibarı ile çizgiyi çekmiştir. Bunlarla ilgili önümüzdeki hafta taraflarla, avukatlarla oturup ne yapabileceğimizi, iş hayatını nasıl kolaylaştıracağımızı, daha güvenli hale getirme gailesi ile yuvarlak masa etrafında konuşacağız.”

“Suiistimal varsa sonuna kadar araştırılacak”

Ülkeye gelen yabancı işçilerin zorla para verdiği yönünde aldıkları duyumlar da olduğunu belirten Bakan Gardiyanoğlu, “Çok rahatlıkla Mali Polise şikayetlerini de yapabilirler” dedi.

Bakan Gardiyanoğlu bir soru üzerine, “Bu protokoller, rahmetlik Sonay Adem dönemine kadar gider. Ama bugünkü son şekli 2019 yılından itibaren devam eden protokollerdir. 2019’dan bu yana kaçıncı bakanım bakmam lazım, tam net olarak saymadım. Eğer bir kişinin bilinçli olarak suiistimali, bilinçli olarak kendi nam ve şerefine çıkar sağlaması herhangi bir şey var ise tabi ki bu da sonuna kadar Mali, Adli Polisimiz tarafından araştırılacaktır. Araştırmaya da açıktır” diye konuştu.