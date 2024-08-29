Gardiyanoğlu: “Çıkan haberleri ihbar olarak aldık”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Güzelyurt bölgesinde çalışan narenciye işçileriyle ilgili basında yer alan iddiaları ihbar kabul ederek, bakanlık bünyesinde soruşturma başlattığını duyurdu.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Gardiyanoğlu, bakanlığa ulaşan herhangi bir resmi şikayet olmamasına rağmen, basında çıkan haberleri dikkate aldıklarını ve gerekli soruşturma talimatını üç gün önce verdiğini belirtti.

Bakan Gardiyanoğlu, konuyla ilgili bulguların ve alınacak önlemlerin bugün kamuoyu ile paylaşılacağını ifade etti.