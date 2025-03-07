GARANTİ BBWA
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GARANTİ BBVA KKTC ŞUBELERİ-MÜŞTERİ DANIŞMANI
Türkiye’de bankacılık sektörünün lider bankalarından birisi olan Garanti BBVA ailesinin parçası olarak bizimle çalışmak ister misiniz?
İŞ TANIMI,
Müşteri Danışmanı;
- Tüm müşterilere para yatırma ve çekme, ödeme, para transferi, çek ve senet ödemeleri vb. nakit işlemlerinde hizmet sunar.
- Şubelerimizden hizmet almaya gelen müşterilere ürün tanıtımı ve satış yapar, gerekli durumlarda müşteri ziyaretlerini gerçekleştirir ve satış sonrası hizmetleri sunar.
- Sahip olduğu sertifikaya göre, hizmet vermeye yetkili olduğu ürünlerin tanıtım ve satış aktivitelerini en verimli şekilde gerçekleştirir.
- Müşterileri bilgilendirerek, dijital bankacılık kanallarına yönlendirir. Hizmet kalitesine odaklı çalışmayı amaç edinir.
GENEL NİTELİKLER
- Üniversitelerin en az lisans bölümlerinden mezun olan,
- KKTC’de ikamet eden,
- İşbirlikçi ve çalışmayı seven,
- Sorumluluk sahibi ve sonuç odaklı,
- Karmaşık problemler için çözümler üretmeyi seven,
- Kendini geliştirmeye açık, öz motivasyonu yüksek,
- İletişim ve ikna yeteneği kuvvetli,
- Müşteri memnuniyetine önem veren,
- İyi derecede MS Ofis Program bilgisine sahip,
- Askerlik görevini tamamlamış(Erkek adaylar için)
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Başvurunuzu özgeçmişinizle birlikte [email protected] ve [email protected] adreslerine iletmeniz gerekmektedir. Ek olarak https://kariyer.garantibbva.com.tr/ adresi üzerinden güncel özgeçmişinizi oluşturmanızı önemle rica ederiz.
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