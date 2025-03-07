GARANTİ BBWA

Tüm müşterilere para yatırma ve çekme, ödeme, para transferi, çek ve senet ödemeleri vb. nakit işlemlerinde hizmet sunar.

Tüm müşterilere para yatırma ve çekme, ödeme, para transferi, çek ve senet ödemeleri vb. nakit işlemlerinde hizmet sunar.

Şubelerimizden hizmet almaya gelen müşterilere ürün tanıtımı ve satış yapar, gerekli durumlarda müşteri ziyaretlerini gerçekleştirir ve satış sonrası hizmetleri sunar.

Şubelerimizden hizmet almaya gelen müşterilere ürün tanıtımı ve satış yapar, gerekli durumlarda müşteri ziyaretlerini gerçekleştirir ve satış sonrası hizmetleri sunar.