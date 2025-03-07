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GARANTİ BBWA

GARANTİ BBWA

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YENİDÜZEN İLAN

GARANTİ BBVA KKTC ŞUBELERİ-MÜŞTERİ DANIŞMANI

Türkiye’de bankacılık sektörünün lider bankalarından birisi olan Garanti BBVA ailesinin parçası olarak bizimle çalışmak ister misiniz?

İŞ TANIMI,

Müşteri Danışmanı;

  • Tüm müşterilere para yatırma ve çekme, ödeme, para transferi, çek ve senet ödemeleri vb. nakit işlemlerinde hizmet sunar.
  • Şubelerimizden hizmet almaya gelen müşterilere ürün tanıtımı ve satış yapar, gerekli durumlarda müşteri ziyaretlerini gerçekleştirir ve satış sonrası hizmetleri sunar.
  • Sahip olduğu sertifikaya göre, hizmet vermeye yetkili olduğu ürünlerin tanıtım ve satış aktivitelerini en verimli şekilde gerçekleştirir.
  • Müşterileri bilgilendirerek, dijital bankacılık kanallarına yönlendirir. Hizmet kalitesine odaklı çalışmayı amaç edinir.

GENEL NİTELİKLER

  • Üniversitelerin en az lisans bölümlerinden mezun olan,
  • KKTC’de ikamet eden,
  • İşbirlikçi ve çalışmayı seven,
  • Sorumluluk sahibi ve sonuç odaklı,
  • Karmaşık problemler için çözümler üretmeyi seven,
  • Kendini geliştirmeye açık, öz motivasyonu yüksek,
  • İletişim ve ikna yeteneği kuvvetli,
  • Müşteri memnuniyetine önem veren,
  • İyi derecede MS Ofis Program bilgisine sahip,
  • Askerlik görevini tamamlamış(Erkek adaylar için)
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Başvurunuzu özgeçmişinizle birlikte [email protected] ve [email protected] adreslerine iletmeniz gerekmektedir. Ek olarak https://kariyer.garantibbva.com.tr/ adresi üzerinden güncel özgeçmişinizi oluşturmanızı önemle rica ederiz.

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