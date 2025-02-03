Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Fide Kürşat, “İçişleri yandaş işleri” konulu güncel konuşma yaptı.

Hükümeti “nöbetçi bakanlık” müessesesi kurmakla suçlayan Kürşat, hükümete sormak istedikleri sorular olduğunu ancak konuşmalar sırasında ilgili bakan salonda olmadığı için yanıt alamadıklarını dile getirdi. Kürşat, bu durumu kınadı, sonraki haftalarda bakanı konuşmaları dinlemeye ve yanıt vermeye çağırdı.

Kırsal kesim arsaları, devlet rezervlerindeki arazilerin kiralanması, organize hayvancılık bölgeleriyle ilgili siyasi “rant” unsurlarına dikkat çekmek için konuşma isteminde bulunduğunu dile getiren Kürşat, şeffaf ve adil bir dağıtım yapılmadığını belirtti.

“Bu işler artık tamamen istismar edilmeye başladı” diyen Kürşat, hükümet yetkililerini eleştirdi.

Bu durumun kamu vicdanını yaraladığını söyleyen, Anayasa ve eşitlik ilkesine aykırı şekilde hareket edildiğini ifade eden Kürşat, “Ganimet bitti, devletin elindeki kaynaklara sıra geldi.” diye konuştu.

Kürşat, dağıtımın hangi kriterlere göre yapıldığının bilinmediğini söyleyerek, “Tek görebildiğimiz kriterin hükümetle olan organik bağ olduğunu görüyoruz.” dedi.

Vadili’deki ağıl yerlerinin dağıtımıyla ilgili daha önce yaptıkları eleştirilere rağmen farklı bir adım atılmadığını söyleyen Kürşat, “Yandaşlarınıza arazi tahsis ettiğinizi gördük.” dedi.

Fide Kürşat, Dörtyol, Korkuteli, Vadili gibi yerlerde bu şekilde arsa dağıtılmasının gençlerin ülkeye olan güveninin sarsılmasına yol açtığını belirterek, “Adaya tutunmaya çalışan birçok gencimizin, orta yaşlı insanımızın hakları yenmeye devam ediyor.” dedi.

Kalkınma Planı’nı eleştiren Kürşat, eğer bir planlamaya gidilecekse, kimin hayvancı, kimin üretici, kimin çiftçi olduğunun belirlenmesi ve arazilerin bunlara tahsis edilmesi gerektiğini anlattı.

Gelinen noktada ülkede patates ithal edildiğini kaydeden Kürşat, patates üretimi yapan bazı üreticilerin arazilerinin “peşkeş” çekildiğini söyledi.

Kürşat, Güzelyurt ve Lefke’de narenciye açısından sorunlar yaşanmaya devam ettiğini ifade ederek, özellikle mandora konusunda ciddi sorunların sürdüğünü belirtti.

Bir yıllığına kiralanan ve yeni narenciye ağacı ekilen arazilere destek verildiğini söyleyen Kürşat, benzeri bir durumun zeytin ağaçları gibi ürününü yıllar sonra veren başka tarım ürünleri için de yapıldığını dile getirdi.

Usullerin hiçe sayıldığını belirten Kürşat, bu nedenle ülke insanının aidiyet duygusunun ortadan kalktığını ifade etti.

CTP Milletvekili Fide Kürşat, bu işlerin, şeffaf, adil ve objektif şekilde yasal mevzuatlarla düzenlenerek yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Meralar konusuna da değinen Kürşat, küçükbaş hayvan üreticisinin hayvanlarını otlatacak alanı kalmadığını kaydetti.

Kalkınma Planı’nda "hayvansal üretimde verim ve kalite yükseltilecek" dendiğini söyleyen Kürşat, birçok küçükbaş hayvan üreticisinin ortak mera alanlarının gasp edilmesi nedeniyle bu işi yapmaktan vazgeçtiğini dile getirdi.

Kürşat, Derince köyünden kamyonlarla 500-600 kamyon toprak alındığını söyleyerek, konuyla ilgili açıklama istedi.