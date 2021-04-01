‘Gala’ya yurttaş tepkisi: “Hükümet kendi koyduğu kurallara uymuyor”

Hüseyin ÖZBARIŞCI-Devrim DEMİR

“Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisine özel ‘Gala Gecesi’ yapılacak olması yurttaşın tepkisine neden oldu.

Salgın koşullarında ülkede Bakanlar Kurulu kararları varken ‘gala gecesi’ yapılmasının zamanı olmadığına vurgu yapan yurttaş, YENİDÜZEN’e konuştu.

Özellikle ‘yerel vakalarda’ son günlerde tablonun yine kötüye döndüğüne işaret eden yurttaş, bir kapanmanın daha yaşanması halinde ülkede kaos olacağına işaret etti, “En ufak bir vaka artışında aylarca ekmek teknelerimize kilit vuruldu. Devletten en ufak bir yardım görmezken, bu ayrımcılık neden? Gala gecesinin yapılmasını biz yurttaş olarak doğru bulmuyoruz” dedi.

“Pandemi kuralları aylardır çiğneniyor”

YENİDÜZEN’e konuşan yurttaş, ülkede aylardır uygulanan salgın kuralları çiğnenerek, vatandaşın eve kapatıldığı bir dönemde filimin çekilmeye devam ettiğini, hükümet edenlerin de kuralları hiçe sayarak film setine ziyaretler gerçekleştirdiğini belirtti.

Tüm bunlara bir de ‘gala’nın eklendiğine işaret eden yurttaş, “İnsanlarımızın sağlığı bu kadar kolay tehlikeye atılacaksa bu kadar zorluğu niye yaşadık?” dedi.

Yurttaşlar YENİDÜZEN’e konuştu…

Emrah Eser: “Kalabalık bir toplantı yapmak bu ortamda çok yanlış”

“Bir yıldan beridir çok zor günler yaşıyoruz ve bu süreçte de iki kez kapandık. Ben bir esnafım ve kapandığımız dönemlerde kaybım büyük oldu. Sürecin başından beri doğru veya yanlış kararlar alınıyor ama kalabalık bir toplantı yapmak bu ortamda çok yanlış bir yaklaşım olur. Vaka sayıları yeniden artış göstermeye başladı. Bu durumda bence böyle bir ortamda bulunmak çok yanlış…”

Pembe Özeralp: “Her yanlış karar alındığında başa dönüyoruz, artık dayanacak gücümüz kalmadı”

“Ülkemizde her yanlış bir karar alındığında ters tepiyor ve vaka sayıları yükseliyor. Her seferinde de başa dönmek durumunda kalıyoruz. Dayanacak gücümüz kalmadı. Vaka sayılarımızda ciddi bir düşüş yok. Son kapanmamızda doğru düzgün bir kapanma yaşamadık zaten. Pencereden baktığımızda çok araba görüyorduk. O dönemde Belki daha sık denetim olsa şimdi bizim için iyi olacaktı. İnsanlar sağlığının derdine düşmüşken, bu ortamda kalabalık bir toplantı yapılması çok yanlış olacaktır.”

Serdar Eser: “İnsanlarımızın sağlığı bu kadar kolay tehlikeye atılacaksa bu kadar zorluğu niye yaşadık?”

“İnsanlar ekonomik çöküntü içerisinde. Döviz günden güne yükselmeye devam ediyor. Bunun yanında sağlığımız da tehlikede. Bugünlerde böyle bir toplantı yapmak bence hiç doğru değil. Devlet yetkililerimiz kendi aldığı kararları kendisi çiğneyebiliyor. Bir yıldan beridir çok zor günler yaşıyoruz. İnsanlarımızın sağlığı bu kadar kolay tehlikeye atılacaksa bu kadar zorluğu niye yaşadık?”

Özer Belge: “Muhakkak ki gerekli önlemler alınacaktır”

“Yayınlanacak olan dizi tarihimiz için çok önemli. Ben dizinin yayınlanacak olmasını destekliyorum. Ama bu ortamda o kadar insanın toplanması ne kadar doğru olur bilmiyorum? Muhakkak ki gerekli önlemler alınacaktır. Bir şekilde virüsle yaşamayı zaten alışmamız lazım.”

Yurttaş Mutluel: “O toplantıdan dolayı bir bulaş olursa bunun hesabını kim soracak?”

“Bence bu süreçte böyle kalabalık bir toplantı yapılması çok yanlış… Gerekli önlemler alınıp, PCR testleri de yapılırsa daha az bir kitleyle yapılabilir ama kalabalık olacağı bekleniyor. Uzmanlar yapılmamasını söylüyor. Yerel vakalar da çok. Eğer o toplantıdan dolayı bir bulaş olursa bunun hesabını kim soracak? İmkânlarımız kısıtlı dikkatli olmamız lazım.”

Ferdi Sevinç: “Umarım, sağlık açısından ters bir durum yaşanmaz”

“1 yıldır bu süreci yaşıyoruz. Bu süreçte kapandık, açıldık… Artık bir şekilde virüsle yaşanmayı öğrenmemiz lazım. Kapanmak yerine kendimizi izole etmeye çalışmamız lazım. Bunu da kalabalık ortamda yapamayız. Tabii, muhakkak ki gerekli önlemler alınmıştır. Eğer insanlar iç içe olmayacaksa bu toplantının bir zararı olacağını düşünmüyorum. Sayı hakkında da pek bir bilgim yok. Kalabalık olabileceğini duydum. Umarım, sağlık açısından ters bir durum yaşanmaz.”

Erkan Eser: “Neye göre bu gece?”

Salgın nedeniyle her an işsizlilik korkusu yaşarken aylardır salgın gölgesinde hükümet edenlerin ülkede film çekimine sessiz kaldıklarını kaydeden Erkan Eser, “Böyle bir zamanda gala gecesinin anlamına ne?” dedi.

Eser, aylardır Bakanlar Kurulu’nun her hafta bir karar çıkardığını, sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere bile para cezası kesilirken, salgın gölgesinde yapılacak olan tanıtım gecesini eleştirdi.

Eser, “ben işimi kaybeder miyim korkusu içinde yaşarken, hükümet kendi eli ile aldığı kararları hiçe sayıyor. Bu ülkede ciddiyet anlamında bir şey kalmadı çok üzgünüm” dedi.