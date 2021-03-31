“Gala'nın organizatörü(!) Dışişleri Bakanlığı'ymış”

Kanal SİM Genel Yayın Yönetmeni Sami Özuslu, günlerdir tartışılan Pandemi koşullarında ve yasaklara rağmen yarın akşam Mağusa KÜKOM'da düzenlenecek TRT dizisinin organizatörünün Dışişleri Bakanlığı olduğunu yazdı.

Özuslu, TC Lefkoşa Büyükelçiliği'nden 29 Mart Pazartesi günü gelen yazı ile Dışişleri Başbakanlığı’ndan 'Kültür ve Kongre Merkezi'nin organizasyon için hazır edilmesinin talep edildiği bilgisini de paylaştı.

Yazının gala meselesi kamuoyu ve Meclis’te gündem olduktan sonra geldiğine de işaret eden Özuslu, gala hazırlıklarının en az 10 gündür devam ettiğine de işaret etti.

Davetleri Dışişleri Bakanlığı’nın üstlendiğini ve KKTC'den üst düzey protokolün telefonla aranarak galaya davet edildiğini ifade eden Özuslu, davetin bugün, yani galaya bir gün kala yapıldığının da altını çizdi.

Resmi evrakta Kıbrıs'ın adının da yanlış yazıldığına işaret eden Özuslu, “Birileri 'devletçilik' oynamaya devam ediyor hala!..” ifadelerini de kullandı.

Özuslu’nun sosyal medya hesabından paylaştığı ilgili yazısı şöyle:

“GALA'NIN ORGANİZATÖRÜ(!) DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'YMIŞ

Pandemi koşullarında ve yasaklara rağmen yarın akşam Mağusa KÜKOM'da düzenlenecek TRT dizisinin organizatörü meğer bizim Dışişleri Bakanlığı'ymış!

TC Lefkoşa Büyükelçiliği'nden bir yazı gelmiş, bu yazıya istinaden Dışişleri Başbakanlık'tan 'Kültür ve Kongre Merkezi'nin organizasyon için hazır edilmesini talep yazısı göndermiş.

Ne zaman?

29 Mart pazartesi... Yani gala meselesi kamuoyu ve mecliste gündem olduktan sonra... Oysa gala hazırlıkları en az 10 gündür devam ediyor.

Yani 'zevahiri kurtarma' yazışmaları bunlar!..

Bu arada davetleri de Dışişleri Bakanlığı üstlenmiş. KKTC'den üst düzey protokol telefonla aranarak galaya davet ediliyor.

Ne zaman?

(Not: Resmi evrakta Kıbrıs'ın adı da yanlış yazılmış. Ya da şöyle diyelim: Kıbrıs'ın artık adı ve de tadı yok...)

Bugün... Yani galaya bir gün kala!..

Hatta davetiyeler de basılıyormuş daha...

Birileri 'devletçilik' oynamaya devam ediyor hala!..”