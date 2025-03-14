Gaile 516: Editörün Notu / 18. Yıl…

Gaile yayın hayatına Mart 2008’de başladı. Başlangıçta aylık dergi olarak tasarlanan ve bunu dokuz sayı boyunca sürdüren Gaile, daha sonraları, özerk ve otonom karakterini koruyarak, Yenidüzen gazetesi bünyesinde haftalık ek olarak yayın serüvenini sürdürdü. Aksamadan devam eden bu düzenli akış araya pandemi döneminin girmesi ve oluşan yeni koşullar nedeniyle zorunlu olarak farklı bir mahiyet kazandı. O tarihten itibaren Gaile, ‘zamanın ruhu’na da uygun olarak dijital ortamda ve aylık olarak (448. sayıdan itibaren) çıkmaya başladı. Şimdi tarih Mart 2025, Gaile 516. sayısı ile okurlarının karşısında. Bir başka ifadeyle Gaile bu sayı ile 17 yaşını tamamladı 18’e doğru yol alıyor. Bunu söylemek bize düşmez ama, yazı(lı) geleneğinin pek olmadığı (böyle bir geleneğin olmaması aynı anda entelektüel/düşünsel zafiyetin de göstergesi) bir ortamda, bir yayın organın, kendince bu boşluğu doldurmaya çalışması ve bunu aksatmadan 17 yıl sürdürmesi az şey olmasa gerek. Aslında bu sürecin öncesi de var. Gaile’nin selefi, yayın hayatına 2005 yılında başlayan ‘Kıbrıs Yazıları’ dergisi. Akademik-teorik kapsamda, üç ayda bir çıkan ve dokuz sayı devam eden Kıbrıs Yazıları yayın hayatına son verirken yerini Gaile’ye bıraktı. Buradan bakınca yaş 20 demek.

Gaile’in ilk sayısında (Mart 2008) yer alan ‘Çıkarken’ yazısında şöyle deniyordu: ‘’Bu ay dokuzuncusu yayınlanan Kıbrıs Yazıları’nı üreten ekip, uzunca bir süreden beri, daha güncel daha az akademik, politik yaşama daha fazla müdahil olabilen bir yayın organı arayışı içindeydi. (……) Bu düşünceler, günlük olanın sığ sularında boğulmamaya ama güncelin önemini de es geçmemeye kararlı aylık bir dergiyi gündemimize getirdi. Barışın bu topraklara bir türlü gelememesinin, insanların, etnik kökenlerine, renklerine, dinlerine, dillerine, cinsiyetlerine, cinsel yönelimlerine, doğdukları coğrafyaya dayalı ayrımcılıklara maruz bırakılmasının, vahşi kapitalizmin mümkün olan tek model olarak dayatılmasının, adil bir bölüşümü esas almayan, çevreye duyarsız bir kalkınma arayışının açtığı geri dönülmesi mümkün olmayan yaraların ve bu toplumun kendi kendini yöneteceği mekanizmaları üretmesine izin verilmemesinin gailesi bizi tutmuştu bir kere. Bu şartlar altında, Kıbrıs Yazıları’nın ülkedeki akademik ve kültürel birikimine sağladığı asla göz ardı edilemeyecek katkılara rağmen, sadece onunla yetinmek yerine, sıcak tartışmalara daha yakından bakan, akademiklik uğruna politiklikten taviz vermeyen ve Kıbrıs Yazıları’nın kardeşi olacak Gaile’nin doğma zamanı gelmişti artık. (…..)

Evet Gaile böyle doğdu. Derginin bugünlere gelende yaşadığı dinamik süreçte, 500. sayı nedeniyle yazılan “Gaile: Bir Uzun Yolculuk’’ yazısında1 da belirtildiği gibi ilke olarak ‘’barışçıl, eşitlikçi-özgürlükçü, eleştirel demokratik değerlerin ve duyarlılıkların esas alındığı, (…) nitelik olarak belirli bir düzeyin tutturulmasına özen gösterildi, bu bağlamda geniş ufuklu (yeni) bir dil inşasına harç koyma çabası‘’ ısrarla sürdürüldü. Bu bağlamda süreç boyunca farklı konu ve yazın türlerine yer açan geniş bir alan oluşturuldu. Aralarında ilk kez yazmaya soyunanların da olduğu birçok yeni ve genç ismin yazılarına, hiçbir müdahalede bulunulmadan, derginin sayfalarında yer verildi. Bir başka ifadeyle Gaile giderek bir okul hüviyeti de kazandı. Nitekim buradan yetişen ve siyasi hayata intisap edenler olduğu gibi, dergideki yazılarını bir araya getirip kitaplaştıranlar da oldu. Geçen süre zarfında derginin yayın kuruluna girenler ve çıkanlar oldu, bugüne gelende hepsinin de emeği ve katkıları var.

Sözü fazla uzatmaya gerek yok. Gaile bugüne kadar yapabildikleri ile ortada; on sekizinci yılına girdiği bu yolculukta şimdiye kadar yapabildikleri, bir bakıma bundan sonra yapabileceklerinin de teminatı. Eleştirilere ve katkılara her zaman açık.

Son söz: Doğum günün kutlu olsun Gaile. Daha nice yıllara… Birlikte… Yolun açık olsun!

1 Sözü edilen yazı için bakınız: https://www.yeniduzen.com/gaile-bir-uzun-yolculuk-162474h.htm

Gaile Yayın Kurulu

Ahmet Güneyli

Emel Kaya

Hakan Karahasan

Hakkı Yücel

Yılmaz Akgünlü

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