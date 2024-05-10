Gaile 508: Editörün Notu
Farklı zihinlere ve ilgilere hitap edeceğini düşündüğüm, bizi düşünmeye zorlayacak yazılar ile yaşadığımız yozlaşmış ve gün geçtikçe daha da çirkefe bulanan, sisli, zorlu ve ‘biz’den uzak toplumumuzda suyun üstüne çıkıp bir anlık nefes olacak gaile var.
Mevsimler değişmeye çalışıyor, çiçekler yalancı baharlara kanıp açıyor ve bizler de bir avuç insan ve bizi destekleyen sizlerle bir Gaile’yi daha beğeninize sunuyoruz. Farklı zihinlere ve ilgilere hitap edeceğini düşündüğüm, her zamanki gibi bizi düşünmeye zorlayacak yazılar ile yaşadığımız yozlaşmış ve gün geçtikçe daha da çirkefe bulanan, sisli, zorlu ve ‘biz’den uzak toplumumuzda suyun üstüne çıkıp bir anlık nefes olacak bir Gaile var. Her ay olduğu gibi okurumuz olmaya devam eden, yavaşlasak da kimi zaman durmak zorunda kalsak da bizi bırakmadığınız sizler de umarım bu sayıdan en az bizler kadar keyif alırsınız. Daha da güzel günlerde daha nice Gaile’lerde görüşmek üzere.
Seda Argün Refik
Yayın Kurulu
Ahmet Güneyli
Emel Kaya
Hakan Karahasan
Hakkı Yücel
Maria Siakalli
Pervin Yiğit
Seda A. Refik
Serkan Tansel
Yılmaz Akgünlü
Ağ Editörü: Hüseyin Özbarışcı
Kapak Tasarımı: Sevay Alkan
Yayıncı: yeniduzen.com