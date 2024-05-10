Gaile 508: Editörün Notu

Mevsimler değişmeye çalışıyor, çiçekler yalancı baharlara kanıp açıyor ve bizler de bir avuç insan ve bizi destekleyen sizlerle bir Gaile’yi daha beğeninize sunuyoruz. Farklı zihinlere ve ilgilere hitap edeceğini düşündüğüm, her zamanki gibi bizi düşünmeye zorlayacak yazılar ile yaşadığımız yozlaşmış ve gün geçtikçe daha da çirkefe bulanan, sisli, zorlu ve ‘biz’den uzak toplumumuzda suyun üstüne çıkıp bir anlık nefes olacak bir Gaile var. Her ay olduğu gibi okurumuz olmaya devam eden, yavaşlasak da kimi zaman durmak zorunda kalsak da bizi bırakmadığınız sizler de umarım bu sayıdan en az bizler kadar keyif alırsınız. Daha da güzel günlerde daha nice Gaile’lerde görüşmek üzere.

Seda Argün Refik

Yayın Kurulu

Ahmet Güneyli

Emel Kaya

Hakan Karahasan

Hakkı Yücel

Maria Siakalli

Pervin Yiğit

Seda A. Refik

Serkan Tansel

Yılmaz Akgünlü

Ağ Editörü: Hüseyin Özbarışcı

Kapak Tasarımı: Sevay Alkan

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