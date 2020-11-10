Futbolculardan federasyona tabut

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Futbolcular Derneği, geçtiğimiz hafta yaptığı çağrı ile bugün futbolun geri başlaması için hem Sağlık Bakanlığı önünde, hem de KTFF binası önünde eylem yaptı. Eyleme Sağlık Bakanlığı önünde başlayan futbolcular, Sağlık Bakanlığı kapısı önüne siyah çelenk koydu. Ardından da KTFF binası önüne giderek beraberlerinde götürdükleri tabutun üzerine formalarını bıraktı, açıklama yaptı.

Futbolcular, ilk eylemini 23 Ekim tarihinde Atatürk Stadı’nda yapmıştı, o eylemde açıklama yaparak futbolun yeniden başlatılmasını istemişti.

Sağlık Bakanlığı'na siyah çelenk

Futbolcular Derneği, futbolun yeniden başlaması için bugün de eylemlerine devam etti. Bu bağlamda, bazı futbolcular Sağlık Bakanlığı’na siyah çelenk bıraktı, herhangi bir açıklama yapılmadı.

KTFF binası önünde tabutlu açıklama

Sağlık Bakanlığı önüne siyah çelenk bırakılmasıyla futbolcular eylemine Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu binası önünde devam etti. Bakanlık önüne göre daha kalabalık bir şekilde toplanan futbolcuların 100 kişi civarı olduğu görüldü. Kalabalık içerisinde bazı antrenörler, yöneticiler, yabancı futbolcular ve futbol severler de yer alarak eyleme destek verdi.

Pankartlar açıldı

Eylemin gerçekleştiği KTFF binası önünde güvenlik önlemlerinin de alınması gözlerden kaçmadı.

KTFF önünde eylem yapan futbolcular, "İşçisin sen işçi kal", "Futbolumuzu geri verin", "Biz futbol kölesi değiliz" yazan pankartlar açtı.

Eylemin olduğu yere tabut getiren futbolcular, tabutu federasyon binasının önüne koyarak, ülke futbolundan formalarını tabutun üzerine serdi.

Açıklamayı Esin Sonay yaptı

Eylemde açıklamayı Futbolcular Derneği Yönetim Kurulu üyesi Esin Sonay yaptı. Sonay açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Öncelikle bugünün 10 Kasım olması, burada toplanmamızın önemini daha çok artırmaktadır. Çünkü ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün spora vermiş olduğu değerin karşılığını, bizler buradan spor yapmak için vermiş olduğumuz çabayı ona göstermek ve bizleri bir yerlerden izlerken gurur duymasını sağlamak içindir. Onu sevgi ve özlemle anıyoruz.

“Liglerin tamamlanması için üzerimize düşen ne ise gerekeni yaptık”

“Bizler gerek paylaşımlarımızla, demeçlerimizle veya 2 buçuk hafta önce yapmış olduğumuz basın bildirimizde de tek amacımızın futbol oynamak olduğunu, bundan maddi ve manevi kayıpları olan birçok arkadaşımızın olduğunu dile getirdik. Hiçbir toplantımızda ‘fedakarlık yapmayız’ veya ‘her şeyi isteriz’ gibi bencil konuşmalarda yapmadık. Aksine her platformda ve ilk pandemi döneminde olduğu gibi gerek maddi konularda gerekse iş hayatımızla ilgili sıkıntıları atlatarak futbolun oynanabilmesi için çaba gösterdik ve 45 derece sıcaklıkta, hafta içleri özel veya kamu iş yerlerimizden izin alarak, günü geldiğinde maaşlarımızdan feragat ederek liglerin tamamlanması için üzerimize düşen ne ise gerekeni yaptık.”

“Futbolun başlamamasının maddi olduğu ortaya çıkmıştır”

“Bundan 7-8 ay önce bu fedakarlıkları yapmışken, şimdi birilerinin çıkıp yine bizden fedakarlık beklemesi çok iyimser bir yaklaşım değil diye düşünüyoruz.

Evet belki futbolcu-başkan karşılıklı oturduğunda birebir fedakarlıklar yapacaktır, belki futbolcu özel sektördeki işini riske de atacaktır veya atmak istemeyecektir ve belli bir süreliğine futbola ara verecektir. Futbolcu-antrenör indirim mi yapar, peşinatlar aylıklara mı bölünür bilinmez ama bırakalım buna kulüpler kendi takımlarında karar versinler. Bu konularla ilgili son olarak şunu belirtmek isteriz ki, son günlerde çıkan haberler ve yapılan açıklamalar da futbolun başlamamasının en büyük sebebinin maddi sıkıntılar olduğunu ortaya çıkarmıştır.”

“Tek çare temaslı takipse, evet bu şekilde başlamak istiyoruz”

“Yaptığımız basın bildirisinden bugüne 2,5 haftalık uzun bir süre geçmesine rağmen halen hiçbir sonuç alınamaması ve karar açıklanamaması bizlerin sabrını taşırmıştır. Daha önce belirttiğimiz gibi eğer futbolun oynanması için tek çare temaslı takip ile tesislerde kalmak ise evet bu şekilde biran önce başlamak istiyoruz. Diğer türlü de zaten futbolcu kendi işine gidemeyecektir, çünkü 2 gün önce aynı soyunma odasında tokalaştığı veya sarılarak gol sevinci yaşadığı arkadaşının pozitif çıkması durumunda hiçbir iş yeri sahibi veya iş arkadaşı iş yerine gitmesini, onunla aynı havayı solumayı istemez. Ayrıyeten hangi temaslı ve riskli futbolcu karısını, çocuğunu, annesini, babasını riske atmak ister ki eve giderek?

“Oynanmayacaksa devlet katkısı okuyan, işsiz arkadaşlarımıza harcansın”

“Bizim tek çabamız futbol oynamak. Eğer futbol oynanmayacaksa, birileri çıksın ve desin ki önümüzdeki yaz dönemine kadar futbol oynanmayacaktır. Bizlerde boşu boşuna beklenti içinde olmayalım, bizleri daha fazla oyalamaya devam etmesinler. 8,5 milyon TL katkıyı futbol oynanmayacaksa okuluna yazılamayan gençlerimize ve hiçbir işi olmayan arkadaşlarımıza harcansın”

“Futbolumuzu ve gençliğimizi öldürdünüz, gurur duyun”

“Buradan bir kez daha hiçbir açıklama yapmayan Sağlık Bakanlığını ve kulüplerden yetki almasına rağmen sonuca varamayan ve tüm etken olarak başkan, futbolcu ve antrenörü gösteren Futbol Federasyonunu şiddetle kınıyoruz. Futbolumuzu ve gençliğimizi öldürdünüz, gurur duyun.”