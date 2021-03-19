Fuar Alanı’nda PCR kuyruğu

Kısmi açılımın ardından özel sektörden istenilen PCR testi zorunluluğu, Lefkoşa Fuar Alanı’ndaki PCR testi merkezinde yoğun kuyruklar oluşmasına neden oldu.

Lefkoşa Fuar Alanı’ndaki PCR testi merkezinden edinilen bilgiye göre 8 hemşire 3 kayıtçı ile günlük bin 700 ila bin 900 arası kişiye test yapıldığı öğrenildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından bu yönde resmi bir açıklama yapılmazken, bazı özel şirketlerin 15 günde bir yapılan PCR testlerini haftada bire düşürdüğü, bu nedenle de merkezdeki yoğunluğun arttığı da ifade edildi. Birçok vatandaşın dakikalarca kuyrukta beklediği gözlemlenirken, sosyal mesafenin de zaman zaman yok sayıldığı dikkat çekti.

FOTOĞRAFLAR: AYŞE GÜLER