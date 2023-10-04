Freedom House’a göre Kıbrıs’ın kuzeyi “yüzde 76 oranında özgür”

Washington merkezli uluslararası insan hakları kuruluşu Freedom House 2023 yılına ilişkin ülkelerin küresel özgürlük puanlarını açıkladı.

Buna göre Kıbrıs’ın kuzeyinin, 2022 yılına oranla 1 puan gerileyerek yüzde 76 oranında “özgür” olduğu hesaplandı.

70 puan altının “kısmen özgür” olarak nitelendirildiği aynı rapora göre Kıbrıs Cumhuriyeti yüzde 92 oranında “özgür” olarak hesaplanırken, Türkiye ise yüzde 32 ile “özgür değil” şeklinde nitelendirildi.

Kıbrıs’ın kuzeyinin “KKTC” olarak ifade edildiği ve sadece Türkiye tarafından tanındığı vurgulanan raporda, özellikle 2020 sonrası Ankara’nın kuzeye yönelik müdahalelerinin arttığı, bu nedenle puanının düştüğü ifade ediliyor.

Kıbrıs’ın kuzeyinde “2022 yılının önemli gelişmeleri” başlığında ise üç madde yer alıyor.

Bunlardan biri, UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu’na yönelik Ankara’nın siyasi müdahaleleri sonrası Başbakanlık ve UBP Genel Başkanlığı görevlerinden geri çekilmesi, ardından da Ünal Üstel’in Başbakan ve UBP Genel Başkanı olarak Ankara tarafından görevlendirilmesi yer alıyor.

Bir diğer madde ise Kıbrıslı Rum barış aktivisti Andreas Soutzis’in Kıbrıs’ın kuzeyinde tutuklanması, Eylül ayında askeri mahkemede yargılanması ve askeri bölgeleri yasadışı olarak fotoğrafladığı suçlamasıyla bir ay hapis cezasına çarptırılması oldu. Aynı maddede Soutzis’in kuzeye girişinin yasaklandığı da anımsatıldı.

Uluslararası insan hakları kuruluşu Freedom House, Kıbrıs’ın kuzeyinin “özgürlük” notunu düşürdü, gerekçe olarak Faiz Sucuoğlu’na yönelik müdahale, barış aktivisti Andreas Soutzis’in tutuklanması ve Tatar’ın ifade özgürlüğüne karşı kurduğu baskıyı gerekçe gösterdi.

Son madde ise Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar’ın sosyal medya kullanıcılarının ifade özgürlüklerine yönelik baskıları ve gazetecilere yönelik baskılardan oluştu. Raporda, “Gazeteciler ve internet kullanıcıları yıl boyunca ifade özgürlüğüne yönelik artan baskıyla karşılaştı. En az iki kişi, sosyal medyada cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla tutuklandı ve çok sayıda gazeteci, çalışmaları nedeniyle cezai suçlamalarla veya başka türlü misillemelerle karşı karşıya kaldı” denildi.

Yine raporda, özellikle gazetecilere yönelik baskı oluşturmak adına Türkiye’ye girişlerinin farklı tahdit kodlarıyla engellenmesine dikkat çekildi.

Söz konusu olayların ardından Kıbrıs’ın kuzeyinin özgürlük puanının düştüğü belirtildi.