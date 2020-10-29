Fransa'da terör şüphesi

Fransa'nın güney şehri Nice'te düzenlenen bıçaklı saldırıda ölenlerin sayısı üçe çıktı. Fransız BFMTV kanalının haberine göre saldırıda çok sayıda kişi de yaralandı.

Saldırı Nice'teki Notre-Dame kilisesinde gerçekleşti.

Polis kaynakları, bir kadının başı kesilerek öldürüldüğünü söyledi.

Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi, Twitter hesabından saldırıyla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını söyledi ve emniyet birimlerine hızlı müdahaleleri için teşekkür etti.

Alpes-Maritimes bölgesi milletvekili Eric Ciotti, saldırının 'terör saldırısı olarak değerlendirildiğini' söyledi.

Fransasız medyası saldırının terör saldırısı olabileceği üzerinde duruyor.