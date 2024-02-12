Fransa'da referandum: Kamuya açık alanlarda telefon yasaklandı

Üzerinde kırmızı çizgi bulunan bir akıllı telefon levhası, insanların halka açık yerlerde telefonlarına bakmasını yasaklayan bir Fransız kasabasında duvarlarda uyarı görevi görüyor.

Paris'in güneyinde, nüfusu 2 binden az olan Seine-et-Marne bölgesindeki Seine-Port, geçen hafta sonu yapılan referandumda halka açık yerlerde akıllı telefon kullanımının kısıtlanması lehine karar aldı.

Bölge halkı yetişkinlerin ve çocukların yürürken telefonlarında gezinmelerinin yasaklanması için evet oyu kullandı.

Sokakta, parkta otururken, mağazalarda, restoranlarda yemek yerken ve ebeveynler çocuklarını okul kapısı önünde beklerken bile telefonlarına bakamayacak.

İnsanlar yeni yasa ile kaybolduklarında bile telefonlarının haritasını kontrol etmek yerine yön sormaya teşvik ediliyor.

Kasaba aynı zamanda çocukların ekran kullanımına ilişkin bir yönetmeliği de onayladı. Yönetmeliğe göre sabahları, yatak odalarında, yatmadan önce veya yemek sırasında telefon ekranlarına maruz kalmak yok.

Ebeveynler, çocuklarına 15 yaşından önce akıllı telefon vermemeye dair yazılı bir anlaşma imzalarsa belediye çocuğa yalnızca aramalar için eski moda bir telefon verecek.

Toplam 277 kişi (seçmen kaydının yaklaşık yüzde 20'si) oy kullandı ve yüzde 54'ü evet oyu verdi.

Sağcı parti Les Républicains'in belediye başkanı Vincent Paul-Petit, akıllı telefon kullanımına ilişkin Fransa'da türünün ilk örneği olan bir belediye kararnamesi yazacak.

Bu yasa polis tarafından uygulanamıyor -akıllı telefonlara karşı ulusal bir yasa olmadığı için memurlar sokakta telefon kullanan insanları durduramıyor veya ceza kesemiyor- ancak belediye başkanı bunu bir teşvik ve telefon kullanımını sınırlamak için rehberlik uygulaması olarak tanımlıyor.

Esnaflardan pencerelere çıkartmalar yapıştırmaları ve insanlardan yavaşça telefonlarıyla ilgilenmeyi bırakmalarını rica etmeleri isteniyor.