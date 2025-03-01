Fransa'da ölümcül fırtına! Ağaçların altından cansız beden çıkardılar

Fransız yetkililer bugün yaptıkları açıklamada Garance Kasırgasının Hint Okyanusu adası La Reunion'u yıkıcı bir şekilde geçmesi sonucu en az dört kişinin öldüğünü bildirdi.

France 24 haber sitesinin aktardığına göre yetkililer, yaklaşık 900 bin kişinin yaşadığı adada dün saatte 230 kilometreye varan rüzgârlar nedeniyle parçalanan binlerce ağaçtan birinin altında sıkışmış bir adamın cesedinin bulunduğunu açıkladı.

Valiliğe göre, iki kadın ve bir erkekten oluşan diğer kurbanlar sele kapıldı, çamur kaymasında mahsur kaldı ya da fırtınanın yol açtığı elektrik yangınında hayatını kaybetti.

Yetkililer, 180 binden fazla kişinin elektriksiz ve 170 binden fazla kişinin de susuz kaldığını bildirdi.

Yakındaki turistik Mauritius adası, çarşamba günü ana havaalanını kapatırken, Reunion perşembe günü uçuşlara kapatıldı.