Lefkoşa14 °C

  1. HABERLER

  2. DÜNYA

  3. Fransa'da ilkbaharda kapatılan kömür santrali yeniden üretime başladı
Fransa'da ilkbaharda kapatılan kömür santrali yeniden üretime başladı

Fransa'da ilkbaharda kapatılan kömür santrali yeniden üretime başladı

Enerji kriziyle karşı karşıya olan Fransa'da ilkbaharda kapatılan Saint-Avold kentindeki kömür santralinde yeniden elektrik üretimine başlandı.

A+A-

Enerji kriziyle karşı karşıya olan Fransa'da ilkbaharda kapatılan Saint-Avold kentindeki kömür santralinde yeniden elektrik üretimine başlandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin doğusundaki Moselle vilayetinde martta kapatılan Saint-Avold'daki kömür santrali elektrik üretimine yeniden başladı.

Birçok nükleer santralinin bakım nedeniyle kapalı olmasına bağlı enerji üretiminde düşüş yaşanan ülkede, geçen kış tamamen kapatılması beklenen Saint-Avold santralinin faaliyeti hükümetçe uzatılmıştı.

Bu haber toplam 107 defa okunmuştur
Etiketler : ,