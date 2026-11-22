Fransa'da sendika ve Sarı Yelekliler'in çağrısıyla gösteriler düzenlenirken, başkent Paris, Bordo, Marsilya dahil farklı kentlerde polis, göstericilere biber gazı ve copla müdahalede bulundu.

Fransa'da işçi ve öğrenci sendikalarının yanı sıra Sarı Yelekliler'in çağrısıyla Fransızlar hayat pahalılığına karşı onlarca kentte gösteriler düzenledi.

Paris'teki gösteri yerel saatle 14.00'te tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda başladı.

Fransa'nın ulusal marşı La Marseillaise'i okuyan göstericiler, Millet Meydanı'na kadar yürüdü.

Göstericiler, "Televizyondaki ırkçılar yerine çocuklara ceza vermeyi tercih ediyorlar" ve "Benim ehliyetim bile yok, polisin öldürme ehliyeti var" yazılı dövizlerin yanı sıra Fransa ve Filistin bayrakları taşıdı.

"(Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron istemese de işçilerin onuru ve daha iyi bir dünya için buradayız" sloganları atan göstericiler, kamu servislerine yönelik bütçe kesintilerine son verilmesini ve öğrenciler için daha iyi eğitim koşullarını talep etti.

Göstericiler, kolluk kuvvetlerinin silah kullanımına ilişkin meşru müdafaa "zırhı" sağlayan yasa tasarısına ve ülkedeki polis şiddetine karşı tepki gösterdi.

Gösteride, eğitim, sağlık sigortası gibi farklı alanlardaki kamu kurumlarının adları sembolik mezar taşlarına yazıldı.

Fransız yazar Victor Hugo'nun "Sefiller" adlı romanındaki ünlü çocuk karakter Gavroche'u temsil eden bir maket de gösteriye getirildi. Fransa'da polis müdahalesi sonucu gözünü kaybeden gençleri temsilen, Gavroche maketi bir gözü yaralı şekilde tasvir edildi.

Kolluk kuvvetlerine ait bir helikopter, gösteri boyunca havada devriye gezdi.

Gösteride polis, gösteri güzergahından farklı bir yönde hareket etmeye çalışan kalabalık bir grup göstericiyi copladı. Polis, söz konusu grubu, diğer göstericilerin bulunduğu yola doğru itti.

Gösterinin bitiş noktası olan Millet Meydanı'nda polis ve göstericiler arasında gerilim tekrar yükseldi.

Polis, dağıtmak için peşinden koştuğu göstericileri copladı, tekmeledi ve onlara biber gazı kullandı. Bazı göstericiler, polise farklı cisimler fırlattı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Lyon kentinde eylemciler gösteri yasağına rağmen sokağa indi.

Polis, tarihi kent merkezi istikametinde yürüyen bir grup eylemciyi dağıtmak için biber gazıyla müdahalede bulundu.

Bordo kentinde de kolluk kuvvetleri ve göstericiler arasında gerilim yükseldi. Kolluk kuvvetleri, kendilerine havai fişekler fırlatan göstericilere biber gazı ve copla müdahale etti.

Nantes kentinde ise polis ve göstericiler arasında yer yer arbede yaşanırken, çöp bidonları ateşe verildi ve bir polis aracının camı kırıldı. Polis, göstericileri dağıtmak için biber gazı ve ses bombası kullandı.

Marsilya kentinde bir grup gösterici polisle çatıştı. Göstericiler çöp bidonları ve demir bariyerlerle barikat kurdu. Daha sonra çöp bidonlarını ateşe veren göstericiler, polise farklı cisimler fırlattı. Polis ise göstericilere karşı biber gazı kullandı.

Kentteki itfaiye ekipleri ve vatandaşlar yangınları söndürmek için müdahale etti.

- Ülke genelindeki gösterilere 82 binden fazla kişi katıldı

Fransa İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülke genelindeki gösterilere 82 bin 500 kişi katıldığı ve 144 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Açıklamada, özellikle Grenoble, Marsilya, Lille, Tours, Nantes, Lyon ve Bordo gibi birçok kentteki gösterilerde gerilim yaşandığı ve taşkınlık çıktığı bildirilirken, çöp bidonlarının ateşe verildiği, dükkanlara yönelik yağmalama girişimleri olduğu ve kamu eşyalarına zarar verildiği ifade edildi.

Sendikalar ise gösterilere 150 bin kişinin katıldığını açıkladı.