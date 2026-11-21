Girne Belediyesi, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıla Girne Belediyesi Zeytinlik Kent Evi’nde bugün sanat ve spor etkinliği düzenledi.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, program kapsamında çocuklara yönelik pilates yanı sıra seramik, ebru ve resim çalışmalarının yer aldığı sanat atölyeleri gerçekleştirildi.

Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amiri Serdar Tuksal, etkinlikte yaptığı konuşmada, sanatın ve sporun her çocuğun temel haklarından biri olduğunu belirterek, “Her çocuğun sanata ve spora özgürce erişebilmesi, kendini ifade edebilmesi ve yaratıcılığını geliştirebilmesi büyük önem taşıyor.” dedi.