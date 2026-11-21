Ülke genelindeki trafik denetimlerinde 343 sürücü rapor edildi, 29 araç trafikten men edilirken, 1 sürücü de tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Polis Genel Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından ülke genelinde yapılan denetimlerde 2 bin 136 araç sürücüsü kontrol edildi.

Rapor edilen trafik suçları şöyle belirtildi:

“83’ü trafik ışıklarına uymamak, 52’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 41’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 34’ü muayenesiz araç kullanmak, 18’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 13’ü sigortasız araç kullanmak, 8’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 4’ü tehlikeli sürüş yapmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 1’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak ve 87’si diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.”