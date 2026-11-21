4 metre yükseklikten düşen emekçi yoğun bakımda
Polis, Çatalköy'de dengesini kaybederek 4 metrelik yükseklikten düşen 55 yaşındaki Muhammad Ghafran’ın yaralandığını açıkladı.
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Çatalköy'de dengesini kaybederek 4 metrelik yükseklikten düşen 55 yaşındaki Muhammad Ghafran yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Çatalköy’de bir binanın inşaatında çalışan Ghafran dün saat 15.00’te dengesini kaybederek 4 metre yükseklikten zemine düştü.
Düşme sonucu yaralanan Ghafran Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Polis soruşturması devam ediyor.
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