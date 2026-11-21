​Kıbrıs'ın kuzeyinde kalan Kıbrıslı Rum mülkleri üzerinde inşaat ve satış faaliyeti yürüttüğü suçlamasıyla güneyde yargılanıp 5 yıl hapis cezasına mahkum edilen Afik Group kurucusu Simon Mistriel Aykut’un serbest bırakıldığı açıklandı.

​Aykut’un ailesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, 75 yaşındaki iş insanının tahliye edildiği duyurulurken, serbest kalmasının ardından ailesiyle bir araya geldiği anlara ait görüntüler de paylaşıldı.

​Ailenin açıklamasında, "İki yılı aşkın süren mücadelenin ardından babamız nihayet özgür" ifadelerine yer verilerek, bundan sonraki süreçte Aykut'un kanser tedavisine odaklanılacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "Ailemizin hikayesinin bir gün Kıbrıs'ta insanlığın, uzlaşının ve barışın bir sembolü olmasını temenni ediyoruz" denildi.

​Ne olmuştu?

​İsrail, Portekiz ve KKTC vatandaşlığı bulunan Simon Aykut, 7 Haziran 2024 tarihinde Derinya geçiş noktasından güneye geçmeye çalıştığı sırada tutuklanmıştı.

İskele, Esentepe ve Tatlısu bölgelerinde yerinden edilmiş Kıbrıslı Rumlara ait araziler üzerinde yasa dışı yapılaşma ve satış yaptığı gerekçesiyle açılan davada, savcılıkla varılan uzlaşma sonrası 40 suçlamayı kabul eden Aykut, 24 Ekim 2025'te Kıbrıs Cumhuriyeti mahkemelerince 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

​İleri yaşı ve kanser tedavisi görmesi nedeniyle yapılan tahliye talepleri reddedilen Aykut, hükümlülerin iadesi anlaşması kapsamında yapılan başvurunun onaylanmasının ardından 17 Nisan 2026 tarihinde cezasının kalan kısmını çekmek üzere İsrail'e nakledilmişti.