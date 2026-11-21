İskele Belediye Başkanı ve UBP Belediye Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu, beraberindeki UBP Belediye Meclis Üyesi adaylarıyla birlikte İskele’de esnafı, vatandaşları ve çeşitli kurumları ziyaret etti.

Seçim çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen ziyaretlerde Sadıkoğlu, vatandaşların ve kurum çalışanlarının talep ve beklentilerini dinledi.

İskele Kapalı Pazar Yeri’ni ziyaret eden Sadıkoğlu, esnafla sohbet ederek görüş ve önerilerini dinledi. Alışveriş yapan vatandaşlarla da görüşen Sadıkoğlu, esnafın İskele’nin ekonomik ve sosyal yaşamında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Sadıkoğlu ve beraberindeki belediye meclis üyesi adayları, özel kurum ve kuruluşların yanı sıra devlet kurumları ve dairelerini de ziyaret ederek çalışanlarla görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretlere ilişkin değerlendirmede bulunan Sadıkoğlu, İskele’nin geleceğini halkla birlikte şekillendirmeye devam edeceklerini söyledi.

Esnafın, çalışanların ve vatandaşların beklentilerini doğrudan dinlemeye önem verdiklerini ifade eden Sadıkoğlu, İskele ve 21 köy için çalışmaya ve hizmet etmeye devam edeceklerini kaydetti.