Kıbrıs Sosyalist Partisi Merkez Komitesi partinin 24. Kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yirmi dört yıl önce yola çıkarken hedefin küçük reformlarla yetinmek, sermayenin yarattığı yoksulluğu biraz olsun hafifletmek veya emekçilerin öfkesini seçim sandıklarına hapsetmek olmadığı kaydedilen mesajda “Hedefimiz, dünya çapında insanın insan tarafından sömürülmediği, üretimin bir avuç sermaye sahibinin kârına değil, toplumun ihtiyaçlarına göre örgütlendiği sosyalist bir toplumun kurulması mücadelesine katkı koymaktı.” denildi.

Mesajda, Kıbrıs'ın çeşitli milliyetlerden işçi ve emekçilerinin ortak mücadelesi, emperyalizme, sömürgeciliğe, milliyetçiliğe ve sermaye egemenliğine karşı verilen mücadelenin bugün de KSP’nin önünü aydınlattığı belirtildi.

Kıbrıs’ta gerçek bağımsızlığın Kıbrıs'ın kaynakları ve geleceği üzerinde Kıbrıs halkının söz ve karar sahibi olması olduğu kaydedilen mesajda, “Türk ve Rum, Ermeni, Maronit ve diğer topluluklardan Kıbrıslı emekçilerin ortak çıkarı, birbirlerine düşman olmak değil, kendilerini sömüren ve bölen düzene karşı birleşmektir.” ifadeleri yer adı.

Adada barışın, Kıbrıslıların kendi geleceklerine kendilerinin karar verdiği, eşit haklara sahip olduğu, anti-emperyalist, bağımsız ve birleşik bir Kıbrıs mücadelesiyle mümkün olduğu kaydedilen mesajda şu ifadeler yer aldı:

“KSP'nin mücadelesi aynı zamanda siyasi iktidar mücadelesidir. İşçi sınıfının kurtuluşu, yalnızca ekonomik taleplerin savunulmasıyla gerçekleşemez. Ücret artışı, ucuz elektrik, uygun konut ve sosyal haklar için verilen mücadele önemlidir; ancak bunlar sömürü düzenini kendiliğinden ortadan kaldırmaz. Asıl sorun, kimin yönettiği, kimin ürettiği ve üretilen toplumsal zenginliğe kimin sahip olduğudur. Bu nedenle doğrudan demokrasi, işçilerin, yoksul köylülerin, memurların ve emekçilerin kendi yaşamları ve toplumun geleceği üzerinde gerçek karar sahibi olmasının temel araçlarından biri olmalıdır.”

Mesajda, “bağımsız, birleşik, laik, anti-emperyalist, demokratik bir Kıbrıs için mücadeleyi yükseltelim” çağrısı da yapıldı.